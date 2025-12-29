Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Понедельник 29 декабря

10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления
Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование

Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование
95

Чай и кофе – два наиболее распространенных напитка в мире. Их влияние на здоровье давно стало предметом научных исследований.

Свежие результаты, полученные учеными Университета Флиндерса, пролили свет на то, как эти два напитка воздействуют на здоровье костей, особенно у пожилых людей. Остеопороз, характеризующийся низкой минеральной плотностью костей, является серьезной проблемой, затрагивающей миллионы людей по всему миру.

По статистике, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет сталкиваются с остеопоротическими переломами, что подчеркивает важность изучения факторов, влияющих на здоровье костей. В исследовании, проведенном в Австралии, ученые проанализировали данные почти 10 000 женщин в возрасте 65 лет и старше.

На протяжении десяти лет они отслеживали потребление чая и кофе у участниц, а также их минеральную плотность костей в области шейки бедренной кости — одной из наиболее уязвимых зон для переломов. Результаты оказались весьма обнадеживающими для любителей чая: у женщин, регулярно употреблявших этот напиток, была отмечена более высокая общая плотность костной ткани в тазобедренном суставе по сравнению с теми, кто чая не пил.

Исследование показало, что потребление чая положительно связано с минеральной плотностью костей. Это может быть обусловлено высоким содержанием катехинов — мощных антиоксидантов, которые замедляют процессы разрушения костной ткани. Чай также богат флавоноидами, которые могут способствовать улучшению здоровья костей. В отличие от этого, кофе, хотя и является любимым напитком многих, оказался менее благоприятным для здоровья костей. Употребление двух-трех чашек кофе в день не оказало значительного влияния на плотность костей и даже может препятствовать усвоению кальция, отмечает RidLife.

Стоит отметить, что эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, проведенными в европейских странах, которые также указывали на положительное влияние чая на здоровье костей. Например, было установлено, что регулярное потребление чая может снизить риск остеопороза у взрослых в возрасте от 45 до 60 лет.

Шоу-бизнес в Telegram

29 декабря 2025, 10:01
Фото: Freepik
MDPI✓ Надежный источник

