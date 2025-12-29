Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Понедельник 29 декабря

06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе
269

С приближением новогодних праздников многие из нас начинают задумываться о том, что будет на праздничном столе. Несмотря на радостное настроение, стоит помнить о безопасности продуктов, которые мы выбираем.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух выделила несколько самых опасных элементов новогоднего застолья, которые могут негативно сказаться на здоровье. На первом месте среди потенциально опасных продуктов оказались алкогольные напитки. По словам врача, алкоголь является наиболее рискованным элементом новогоднего стола. Он не только повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, но и усугубляет последствия отравлений.

Алкоголь также может способствовать переохлаждению организма, особенно в зимний период, когда температура на улице значительно ниже. Кашух отметила, что большинство травм и несчастных случаев в праздничные дни связаны именно с избыточным употреблением спиртного. Это может привести к не только физическим, но и психологическим последствиям.

Вторым по опасности продуктом гастроэнтеролог назвала мясные и сырные нарезки. Эти закуски часто становятся основой новогоднего стола, однако они могут представлять серьезную угрозу для здоровья, если долго находятся при комнатной температуре. Кашух предупредила, что такие блюда могут стать источником вредных бактерий, способных вызвать пищевые инфекции. Особенно это касается закусок, которые были приготовлены заранее и оставлены на столе без должного охлаждения.

Еще одной группой риска стали заправленные салаты, которые также часто остаются на столе в течение нескольких часов. За это время они могут стать идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Врач рекомендует не оставлять такие блюда на столе дольше двух часов и по возможности использовать охлаждающие подставки или термосумки для их хранения.

Не стоит забывать и о газированных напитках. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов ранее предупреждал о том, что сладкая газировка может вызвать проблемы с пищеварением после обильной трапезы. Он советует заменить ее на более полезные альтернативы, такие как квас или комбуча, которые не только менее калорийны, но и обладают пробиотическими свойствами.

Шоу-бизнес в Telegram

29 декабря 2025, 06:34
Фото: Freepik
РИАМО✓ Надежный источник

