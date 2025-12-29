Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

С приближением новогодних праздников многие из нас начинают задумываться о том, что будет на праздничном столе. Несмотря на радостное настроение, стоит помнить о безопасности продуктов, которые мы выбираем.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух выделила несколько самых опасных элементов новогоднего застолья, которые могут негативно сказаться на здоровье. На первом месте среди потенциально опасных продуктов оказались алкогольные напитки. По словам врача, алкоголь является наиболее рискованным элементом новогоднего стола. Он не только повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, но и усугубляет последствия отравлений.

Алкоголь также может способствовать переохлаждению организма, особенно в зимний период, когда температура на улице значительно ниже. Кашух отметила, что большинство травм и несчастных случаев в праздничные дни связаны именно с избыточным употреблением спиртного. Это может привести к не только физическим, но и психологическим последствиям.

Вторым по опасности продуктом гастроэнтеролог назвала мясные и сырные нарезки. Эти закуски часто становятся основой новогоднего стола, однако они могут представлять серьезную угрозу для здоровья, если долго находятся при комнатной температуре. Кашух предупредила, что такие блюда могут стать источником вредных бактерий, способных вызвать пищевые инфекции. Особенно это касается закусок, которые были приготовлены заранее и оставлены на столе без должного охлаждения.

Еще одной группой риска стали заправленные салаты, которые также часто остаются на столе в течение нескольких часов. За это время они могут стать идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Врач рекомендует не оставлять такие блюда на столе дольше двух часов и по возможности использовать охлаждающие подставки или термосумки для их хранения.

Не стоит забывать и о газированных напитках. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов ранее предупреждал о том, что сладкая газировка может вызвать проблемы с пищеварением после обильной трапезы. Он советует заменить ее на более полезные альтернативы, такие как квас или комбуча, которые не только менее калорийны, но и обладают пробиотическими свойствами.