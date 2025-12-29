Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре

Психотерапевт Ясмин Шахин-Заффар раскрыла интересную деталь о том, как позы для сна могут предвещать развод.

В своих исследованиях она отметила, что пары, которые во сне касаются друг друга, обычно чувствуют себя более счастливыми и удовлетворенными в отношениях. Однако перед разводом ситуация меняется, и женщины начинают спать, обвиваясь вокруг своих партнеров, что может служить тревожным знаком.

По словам Шахин-Заффар, такая поза во время сна может быть явным индикатором дисбаланса в отношениях. Женщина, прижимаясь ко своему партнеру, как бы пытается в последний раз установить близость, в то время как мужчина может демонстрировать эмоциональную отстраненность. Дело в том, что в этом случае в паре есть неравенство — как эмоциональное, так и в распределении обязанностей. Психотерапевт подчеркнула, что такое положение может указывать на то, что женщина пытается сохранить отношения, в то время как мужчина уже дистанцируется.

Состоящие в удачных отношениях пары часто выбирают другие позы для сна. Например, они могут спать в позе "ложка", где партнеры обнимают друг друга, или же находятся на небольшом расстоянии, соприкасаясь спинами. При этом сон на большом расстоянии друг от друга не всегда является признаком проблем. Иногда это просто выражение потребности в личном пространстве и комфорте.

Шахин-Заффар также отметила, что многие пары не осознают важности языка тела во время сна. Позы могут многое рассказать о состоянии отношений. Например, если один из партнеров постоянно отстраняется или избегает физического контакта, это может быть сигналом о наличии скрытых проблем. Важно обращать внимание на такие нюансы и обсуждать их с партнером.