Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот

Кристина Асмус предпочла привычному зимнему отдыху тропическое лето. Актриса выбрала для своих каникул экзотический Бали.

Уставшая от городской суеты знаменитость отправилась на райский остров, чтобы насладиться солнцем и морем. Однако, как всегда, в центре внимания оказалась не только прекрасная природа, но и личная жизнь Кристины.

Личность спутника Асмус остается для публики загадкой, поскольку в социальных сетях он появляется лишь фрагментарно: подписчики актрисы увидели лишь нечеткую руку на фото с романтическим ужином.

Стоит отметить, что Асмус решила устроить себе длительные каникулы. В своих социальных сетях она поделалась атмосферными снимками, где была запечатлена в белом бикини на фоне яркой зелени и кристально чистого бассейна.

Однако поклонники заметили, что актриса выглядит несколько иначе, чем обычно. Судя по всему, актриса запустила себя — она немного поправилась во время отдыха. На фотографиях видно, что Кристина втягивает живот. Тем не менее, более округлые формы придали ей особую женственность и шарм. Сама Асмус сообщила, что ближайший месяц будет посвящен созданию балийского фотоальбома — с мопедами, серфингом и айслатте.