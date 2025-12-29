Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру "Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы

Понедельник 29 декабря

08:53 Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот
06:34 Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе
03:22 Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа
00:14 Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре
16:49 Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье
14:03 Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта
12:24 Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы
10:08 Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса
06:43 Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали
03:27 Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ
00:36 Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой
16:38 Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году
14:06 54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера
13:23 Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд
12:18 Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом
10:25 Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда
06:20 Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов
03:53 Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января
00:25 День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия
21:22 Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР?
18:58 Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января
17:52 Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима"
15:37 Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим
14:04 Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная
13:34 ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть
13:22 Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"
13:18 Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России
13:06 Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
12:38 На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО
12:05 Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию
11:39 Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы
11:21 Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала
10:31 Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда
09:26 Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе
09:23 Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря
08:42 "Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН
06:23 Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами
03:59 Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае
00:48 Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно
21:36 Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов
20:49 Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться
19:38 Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест
17:52 Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка
17:07 Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью
15:47 Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы
14:50 Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга
14:37 Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления
14:33 Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей
13:59 На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов
13:17 "Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна
Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот

Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот
88

Кристина Асмус предпочла привычному зимнему отдыху тропическое лето. Актриса выбрала для своих каникул экзотический Бали.

Уставшая от городской суеты знаменитость отправилась на райский остров, чтобы насладиться солнцем и морем. Однако, как всегда, в центре внимания оказалась не только прекрасная природа, но и личная жизнь Кристины.

Личность спутника Асмус остается для публики загадкой, поскольку в социальных сетях он появляется лишь фрагментарно: подписчики актрисы увидели лишь нечеткую руку на фото с романтическим ужином.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Стоит отметить, что Асмус решила устроить себе длительные каникулы. В своих социальных сетях она поделалась атмосферными снимками, где была запечатлена в белом бикини на фоне яркой зелени и кристально чистого бассейна.

Однако поклонники заметили, что актриса выглядит несколько иначе, чем обычно. Судя по всему, актриса запустила себя — она немного поправилась во время отдыха. На фотографиях видно, что Кристина втягивает живот. Тем не менее, более округлые формы придали ей особую женственность и шарм. Сама Асмус сообщила, что ближайший месяц будет посвящен созданию балийского фотоальбома — с мопедами, серфингом и айслатте.

29 декабря 2025, 08:53
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

С приближением новогодних праздников многие из нас начинают задумываться о том, что будет на праздничном столе. Несмотря на радостное настроение, стоит помнить о безопасности продуктов, которые мы выбираем. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух выделила несколько самых опасных элементов новогоднего застолья, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Ксения Собчак в этом году потратила на украшение своей новогодней елки внушительную сумму – 155 тысяч рублей. Об этом сообщили в агентстве флористики и декора, которое занималось оформлением праздничного дерева. Для создания уникального новогоднего настроения Ксения выбрала стиль, вдохновленный советской эпохой.

Психотерапевт Ясмин Шахин-Заффар раскрыла интересную деталь о том, как позы для сна могут предвещать развод. В своих исследованиях она отметила, что пары, которые во сне касаются друг друга, обычно чувствуют себя более счастливыми и удовлетворенными в отношениях.

В преддверии новогодних праздников многие россияне начинают активно украшать свои дома и елки. Однако врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале сделал важное предупреждение, касающееся использования мигающих гирлянд.

С приближением Нового года многие из нас задумываются о том, как правильно установить живую ель в своем доме. Это не просто декоративный элемент, а символ праздника, который создает атмосферу уюта и радости.

