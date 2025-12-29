Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье

Спор об имуществе покойного баскетболиста Яниса Тиммы получил неожиданное развитие. В деле появились три ранее неизвестные квартиры и новый участник – дочь Анны Седоковой от первого брака.



Адвокат родственников спортсмена, Маргарита Гаврилова, подала новый иск против вдовы, певицы Анны Седоковой. Причиной стали новые сведения, полученные из официальных источников. Оказалось, что за время брака пара владела не двумя, а пятью квартирами. Три из них, расположенные в том же элитном московском ЖК "Сердце Столицы", ранее в документах не фигурировали.

Юрист предполагает, что эта недвижимость могла быть оформлена на других людей, чтобы скрыть ее от возможного раздела. По ее данным, все три квартиры были проданы уже после того, как Тимма и Седокова заключили брачный договор, а деньги от продажи получила только певица.

Самым неожиданным в этой истории стало участие дочери Седоковой, Алины Белькевич. Ранее в другом судебном процессе девушка утверждала, что постоянно живет и работает в США, и ее дела не связаны с Россией. Однако, по информации адвоката Гавриловой, Алина сохраняла российскую регистрацию по адресам тех самых трех "тайных" квартир. Это обстоятельство и позволило юристу связать ее с предполагаемой схемой.

Теперь сторона родственников Тиммы требует через суд признать эти три квартиры совместно нажитым имуществом и включить их стоимость в общую наследственную массу, которая подлежит разделу. Первое заседание по новому иску пока не назначено, но очевидно, что спор об имуществе становится все более сложным.