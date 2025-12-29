Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты

Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Понедельник 29 декабря

18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 16:29Волшебство зимы на Юго-Западе: лед, творчество и отличное настроение 16:07Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза" 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты

Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты
71

Ради исполнения заветной мечты артист готов пойти на крайние меры и распрощаться с самым дорогим, что у него есть.

Известный певец Григорий Лепс выставил на продажу сразу два своих роскошных особняка, расположенных на элитном Новорижском шоссе. Общая стоимость недвижимости оценивается во внушительные 550 миллионов рублей. На данный момент один из домов пустует, а во втором проживает сам артист, но, судя по всему, он твердо намерен съехать.

Причиной такой распродажи имущества, по данным источников из окружения звезды, стали не финансовые проблемы, а дела сердечные. Утверждается, что музыкант решил избавиться от элитных квадратных метров ради своей новой возлюбленной — 18-летней Авроры Кибы. Пара якобы запланировала грандиозную свадьбу, бюджет которой составляет баснословные 300 миллионов рублей. Чтобы не тратить время на накопление этой суммы, исполнитель решил просто пустить недвижимость с молотка.

Особый драматизм ситуации придает история одного из особняков. Эту резиденцию с уникальным дизайном Григорий строил и обустраивал еще вместе с бывшей женой Анной Шаплыковой. Артист вложил в этот дом много сил: он лично контролировал работу специалистов и даже судился со строителями из-за некачественного выполнения задач. Теперь же "семейное гнездо" может уйти в чужие руки ради новой жизни.

Напомним, о романе 62-летнего певца и юной студентки стало известно летом 2024 года. Гигантская разница в возрасте — 44 года — шокировала общественность. Многие до сих пор уверены, что никаких реальных отношений между ними нет, а все происходящее — лишь грамотный и дорогой пиар-ход. Однако готовность Лепса расстаться с домом ради торжества заставляет взглянуть на ситуацию иначе.

Шоу-бизнес в Telegram

29 декабря 2025, 18:13
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица?

Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets

По теме

"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем

Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми
Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов

Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов
Громкий успех и всенародная любовь этой зимой неожиданно омрачились неприятным известием из зала суда. Кажется, что карьера Надежды Кадышевой сейчас переживает настоящий ренессанс.

Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье

Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье
Спор об имуществе покойного баскетболиста Яниса Тиммы получил неожиданное развитие. В деле появились три ранее неизвестные квартиры и новый участник – дочь Анны Седоковой от первого брака. Адвокат родственников спортсмена, Маргарита Гаврилова, подала новый иск против вдовы, певицы Анны Седоковой.

Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова

Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова
Певица Лариса Долина проигнорировала просьбу новой владелицы. Противостояние за элитную квартиру в московских Хамовниках перешло в финальную, но не менее конфликтную стадию.

Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно?

Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно?
Певица Слава всегда славилась своей прямотой и эмоциональностью. Недавно артистка не удержалась и записала видеообращение, в котором выразила свою радость и поздравила Полину Лурье после того, как та выиграла дело против Ларисы Долиной в Верховном суде. Она уверена, что именно её публичная поддержка сыграла ключевую роль в создании общественного резонанса вокруг этой ситуации.

Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру

Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру
Советское кино очень хорошо умело передавать атмосферу утреннего света и надежды. Названия фильмов, в которых упоминается утро, рассвет или начало дня, часто становились символами новых начинаний и простых человеческих ценностей. Предлагаем проверить свои знания.

Выбор читателей

28/12ВскЭтот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 28/12ВскАвтоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 28/12ВскНовый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 28/12ВскКардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 28/12ВскПринц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 28/12ВскВрач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье