Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов

Громкий успех и всенародная любовь этой зимой неожиданно омрачились неприятным известием из зала суда.



Кажется, что карьера Надежды Кадышевой сейчас переживает настоящий ренессанс. Благодаря вирусным трендам в соцсетях песни ансамбля "Золотое кольцо" снова зазвучали в плейлистах молодежи, а сама артистка стала главной и одной из самых востребованных звезд зимнего корпоративного сезона. Она буквально взлетела на эстрадный Олимп, обретя второе дыхание популярности.

Однако за кулисами этого триумфа разворачивается совсем не праздничная история. Стало известно, что семья певицы оказалась замешана в финансовом разбирательстве. На мужа Надежды Кадышевой и бессменного руководителя ее ансамбля, Александра Костюка, подали в суд.

Истцом выступило Управление спортивными сооружениями города Пензы. Согласно картотеке Арбитражного суда, с супруга звезды требуют взыскать 286 тысяч рублей. Причиной конфликта стало неисполнение обязательств по договору аренды.

Корни этой истории уходят в гастрольную деятельность коллектива. У Надежды Кадышевой был запланирован концерт в Пензе, который изначально должен был пройти в местном ККЗ. Однако позже выступление перенесли на более вместительную площадку. Судя по всему, в процессе смены залов и возникли финансовые разногласия, которые организаторы не смогли урегулировать мирным путем. Теперь разбираться в том, кто кому должен, предстоит судье: заседание в Арбитражном суде Пензенской области назначено на 17 февраля 2026 года.

Стоит отметить, что это не первый тревожный звоночек для финансовой репутации звездной семьи. Еще в мае появлялась информация о том, что с Александра Костюка пытались взыскать долги через суд. Тогда претензии предъявляло "Российское Авторское Общество", требуя 180 тысяч рублей за нарушение сроков выплат гонораров авторам песен.