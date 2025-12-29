Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов

Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Понедельник 29 декабря

18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 16:29Волшебство зимы на Юго-Западе: лед, творчество и отличное настроение 16:07Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза" 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов

Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов
212

Громкий успех и всенародная любовь этой зимой неожиданно омрачились неприятным известием из зала суда.

Кажется, что карьера Надежды Кадышевой сейчас переживает настоящий ренессанс. Благодаря вирусным трендам в соцсетях песни ансамбля "Золотое кольцо" снова зазвучали в плейлистах молодежи, а сама артистка стала главной и одной из самых востребованных звезд зимнего корпоративного сезона. Она буквально взлетела на эстрадный Олимп, обретя второе дыхание популярности.

Однако за кулисами этого триумфа разворачивается совсем не праздничная история. Стало известно, что семья певицы оказалась замешана в финансовом разбирательстве. На мужа Надежды Кадышевой и бессменного руководителя ее ансамбля, Александра Костюка, подали в суд.

Истцом выступило Управление спортивными сооружениями города Пензы. Согласно картотеке Арбитражного суда, с супруга звезды требуют взыскать 286 тысяч рублей. Причиной конфликта стало неисполнение обязательств по договору аренды.

Корни этой истории уходят в гастрольную деятельность коллектива. У Надежды Кадышевой был запланирован концерт в Пензе, который изначально должен был пройти в местном ККЗ. Однако позже выступление перенесли на более вместительную площадку. Судя по всему, в процессе смены залов и возникли финансовые разногласия, которые организаторы не смогли урегулировать мирным путем. Теперь разбираться в том, кто кому должен, предстоит судье: заседание в Арбитражном суде Пензенской области назначено на 17 февраля 2026 года.

Стоит отметить, что это не первый тревожный звоночек для финансовой репутации звездной семьи. Еще в мае появлялась информация о том, что с Александра Костюка пытались взыскать долги через суд. Тогда претензии предъявляло "Российское Авторское Общество", требуя 180 тысяч рублей за нарушение сроков выплат гонораров авторам песен.

Шоу-бизнес в Telegram

29 декабря 2025, 17:24
Надежда Кадышева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
SUPER✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся стиль Надежды Кадышевой

Фото: Evguenii Matveev /Russian Look / www.globallookpress.com
Надежда Кадышева. Фото: Oleg Rodionov / Russian Look / www.globallookpress.com
Надежда Кадышева. Фото: Социальные сети
Надежда Кадышева. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Надежда Кадышева. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки

Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты

Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты
Ради исполнения заветной мечты артист готов пойти на крайние меры и распрощаться с самым дорогим, что у него есть. Известный певец Григорий Лепс выставил на продажу сразу два своих роскошных особняка, расположенных на элитном Новорижском шоссе.

Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье

Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье
Спор об имуществе покойного баскетболиста Яниса Тиммы получил неожиданное развитие. В деле появились три ранее неизвестные квартиры и новый участник – дочь Анны Седоковой от первого брака. Адвокат родственников спортсмена, Маргарита Гаврилова, подала новый иск против вдовы, певицы Анны Седоковой.

Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова

Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова
Певица Лариса Долина проигнорировала просьбу новой владелицы. Противостояние за элитную квартиру в московских Хамовниках перешло в финальную, но не менее конфликтную стадию.

Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно?

Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно?
Певица Слава всегда славилась своей прямотой и эмоциональностью. Недавно артистка не удержалась и записала видеообращение, в котором выразила свою радость и поздравила Полину Лурье после того, как та выиграла дело против Ларисы Долиной в Верховном суде. Она уверена, что именно её публичная поддержка сыграла ключевую роль в создании общественного резонанса вокруг этой ситуации.

Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру

Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру
Советское кино очень хорошо умело передавать атмосферу утреннего света и надежды. Названия фильмов, в которых упоминается утро, рассвет или начало дня, часто становились символами новых начинаний и простых человеческих ценностей. Предлагаем проверить свои знания.

Выбор читателей

28/12ВскЭтот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 28/12ВскАвтоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 28/12ВскНовый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 28/12ВскКардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 28/12ВскПринц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 28/12ВскВрач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье