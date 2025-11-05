Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Среда 5 ноября

13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться 19:56Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 16:5435-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни 14:08Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета 12:50Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов 12:03Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола 09:19Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня 06:35Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса 03:23Что нельзя делать 2 ноября в Артемьев день – история, приметы и традиции 00:35Кого ждет денежный прорыв? Тамара Глоба назвала главных счастливчиков недели с 3 по 9 ноября 2025 года 21:54Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября 20:37Главная ошибка при употреблении винограда "Шайн мускат": нутрициолог рассказала, как есть его правильно 19:43"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности 18:06Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем 17:33Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией? 16:49Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку 15:34От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому 15:03Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года 13:17Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии 12:19Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках 11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight

Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight
93

Что для вас значит идеальный фен? Тот, с которым укладка превращается в удовольствие? Который не просто не вредит волосам, а действительно заботится о них? Который сушит быстро, эффективно и безопасно?

Новинка Dreame Aero Straight сочетает в себе все это — и даже больше. Фен-выпрямитель одновременно сушит и выпрямляет волосы при помощи мощного высокоскоростного воздушного потока, что значительно снижает зависимость от нагревательных пластин и уменьшает тепловое воздействие. Отрицательно заряженные ионы уменьшают статическое электричество и разглаживают кутикулы волос, обеспечивая гладкость.

Для дополнительной защиты используется кератиновое покрытие, которое укрепляет структуру волос, а аргановое масло глубоко питает и увлажняет, придавая им здоровый блеск и мягкость.

Dreame Aero Straight

В комплекте — стильная кожаная сумка, в которой фен удобно хранить дома или брать с собой в путешествия. С Aero Straight вы сможете быстро, безопасно и легко создавать идеальную укладку в любом месте и в любое время.


Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2025, 13:09
Dreame Aero Straight
Дни.ру✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября

Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября
В ноябре световой день совсем короткий. Но это не повод проводить вечера дома, ведь в Москве столько интересных концертов, спектаклей, творческих встреч! Выбирайте самое интересное! АКЦИЯ"Ночь искусств"Во время экскурсии гости узнают историю здания и театра, историю семьи Шаховских-Глебовых-Стрешневых, владевшей этой городской усадьбой, услышат рассказ о знаменитых деятелях культуры и искусства, чья жизнь и творчество были связаны с особняком на Большой Никитской.

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября
Осень – не повод для хандры. Ведь вокруг столько всего интересного! Не пропустите лучшие спектакли. фильмы и шоу из подборки "Дни.ру". ПРОЕКТ"Обсудим в антракте Live" Вас ждут захватывающие музыкальные номера, харизматичные ведущие и 12 интересных гостей, которые могут рассказать многое об этом жанре.

Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября
Осень в Москве – время премьер, вернисажей, концертов. Выбирайте самое интересное из подборки "Дни.ру". ТЕАТР"Искуситель"Комедия поставлена по пьесе "Поджигатель", написанной драматургом Валерием Шашиным еще в 1980-е годы.

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября
Первый месяц осени будет дарить нам тепло и позитивные эмоции. В том числе, за счет интересных событий. Выбирайте на любой вкус из подборки "Дни.ру". МЮЗИКЛ"Вальс-бостон" История о роковой случайности, о любви, пронесенной через годы испытаний, и о прошлом, которое нельзя стереть, но можно переосмыслить .

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа
Лето подходит к концу. Но его последняя неделя будет наполнена интересными событиями – выставками, фестивалями, концертами. Не пропустите самое интересное! ВЫСТАВКА"Симпоэзис"Открытие выставки было приуроченное ко дню рождения Кати IOWA – певица выступила здесь куратором и идейным вдохновителем.

Выбор читателей

04/11ВтрСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 03/11ПндЗабытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 04/11ВтрЧто нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 04/11ВтрФармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 03/11ПндИзбавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 04/11ВтрЮрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки