Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight

Что для вас значит идеальный фен? Тот, с которым укладка превращается в удовольствие? Который не просто не вредит волосам, а действительно заботится о них? Который сушит быстро, эффективно и безопасно?

Новинка Dreame Aero Straight сочетает в себе все это — и даже больше. Фен-выпрямитель одновременно сушит и выпрямляет волосы при помощи мощного высокоскоростного воздушного потока, что значительно снижает зависимость от нагревательных пластин и уменьшает тепловое воздействие. Отрицательно заряженные ионы уменьшают статическое электричество и разглаживают кутикулы волос, обеспечивая гладкость.

Для дополнительной защиты используется кератиновое покрытие, которое укрепляет структуру волос, а аргановое масло глубоко питает и увлажняет, придавая им здоровый блеск и мягкость.

В комплекте — стильная кожаная сумка, в которой фен удобно хранить дома или брать с собой в путешествия. С Aero Straight вы сможете быстро, безопасно и легко создавать идеальную укладку в любом месте и в любое время.



