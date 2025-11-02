Кого ждет денежный прорыв? Тамара Глоба назвала главных счастливчиков недели с 3 по 9 ноября 2025 года

"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности

В эксклюзивном интервью для Клео.ру JONY признался, как его музыка спасает людей и его самого. Певец JONY, чьи треки "Комета" и "Никак" завоевали сердца миллионов, снова на вершине — на этот раз с саундтреком к главному кинохиту осени "Мажор в Дубае".