Воскресенье 2 ноября

Воскресенье 2 ноября
Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса

Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса
149

Давайте разберемся, почему давать волю чувствам полезно для здоровья.

Химия стресса: что происходит у нас внутри?

Когда мы сталкиваемся с проблемой, будь то дедлайн на работе или ссора с близким человеком, наш организм запускает древний механизм защиты — реакцию "бей или беги". В кровь мгновенно выбрасывается кортизол, известный как "гормон стресса". Его задача — мобилизовать все силы: повысить давление, ускорить сердцебиение и подготовить нас к решительным действиям, рассказала врач Ирина Баранова в своем ТГ-канале.

Проблема в том, что современный стресс редко требует физической реакции. Мы не убегаем от хищника, а сидим в офисном кресле, пытаясь сохранить самообладание. Угроза проходит, а кортизол остается циркулировать в крови, поддерживая напряжение и со временем вызывая воспалительные процессы и другие проблемы со здоровьем.

"Клапан сброса давления": как работают крик и плач

Так как же избавиться от этого избыточного напряжения? Именно здесь на сцену выходят крик и слезы. Они работают как естественный механизм для снятия стресса.

  • Снижение кортизола. Интенсивное физическое действие (крик) и эмоциональная разрядка (плач) сигнализируют телу, что "битва" окончена. Этот процесс можно сравнить с клапаном на кипящем чайнике — он выпускает пар, и давление спадает. Уровень гормонов стресса в крови начинает снижаться.
  • Выработка гормонов счастья. Во время плача наш мозг стимулирует выработку окситоцина и эндорфинов. Окситоцин, известный как "гормон объятий", дает чувство успокоения и безопасности, а эндорфины действуют как природное обезболивающее. Именно поэтому после хорошего плача мы часто чувствуем облегчение и даже умиротворение.
  • Психологическое освобождение. Иногда эмоции настолько сильны, что их невозможно выразить словами. Крик и слезы становятся тем самым языком, который помогает выплеснуть боль, гнев или фрустрацию, освобождая разум от тяжелых мыслей.

Цена молчания: к чему приводит подавление эмоций

Привычка "держать все в себе" и "сохранять лицо" может показаться признаком силы, но на деле это прямой путь к серьезным проблемам. Подавленные эмоции никуда не исчезают — они накапливаются.

1. Физические последствия:

  • Сердечно-сосудистые заболевания. Исследования показывают, что люди, регулярно подавляющие гнев и другие негативные эмоции, имеют повышенный риск гипертонии и болезней сердца.
  • Хронические боли. Постоянное внутреннее напряжение приводит к мышечным зажимам, особенно в области шеи и плеч. Отсюда — головные боли, боли в спине и общее ощущение скованности.

2. Психологические последствия:

  • Тревога и депрессия. Накопленные и невыраженные чувства со временем могут перерасти в хроническую тревожность или депрессивное расстройство.
  • Проблемы в отношениях. Человек, который боится собственных эмоций, часто становится закрытым и эмоционально недоступным для близких, что разрушает доверие и близость.

"Мужчины не плачут": опасный стереотип

Особенно сильно от установки "не показывать эмоции" страдают мужчины. С детства их учат быть сильными, сдержанными и не проявлять "слабость". Такая модель поведения приводит к печальным последствиям:

  • Мужчины чаще женщин прибегают к алкоголю или другим видам зависимости как к способу заглушить внутреннюю боль.
  • Они значительно реже обращаются за психологической помощью, что повышает риск развития тяжелых форм депрессии и суицида.

Что делать, если кричать и плакать неуместно?

Конечно, не всегда есть возможность дать волю чувствам здесь и сейчас. Если вы чувствуете, что эмоции подступают, но обстановка не позволяет их выразить, попробуйте эти безопасные способы "выпустить пар":

СпособКак это работает
Физическая активностьИнтенсивная пробежка, боксерская груша или даже быстрая ходьба помогают сжечь адреналин и кортизол.
ТворчествоПопробуйте описать свои чувства в дневнике, нарисовать их или вылепить из пластилина. Это перенесет эмоции изнутри наружу.
Дыхательные практикиГлубокое и медленное дыхание "животом" помогает активировать парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление.
Найдите безопасное местоИногда достаточно просто уйти в другую комнату, в машину или на пустынную улицу, чтобы дать себе несколько минут наедине со своими чувствами.

Позволять себе плакать или злиться — это не слабость, а проявление заботы о своем физическом и ментальном здоровье. Эмоции — это естественная часть нашей жизни. Вместо того чтобы бороться с ними, научитесь их проживать. Это сделает вас не слабее, а, наоборот, — более целостным, здоровым и счастливым человеком.

Шоу-бизнес в Telegram

2 ноября 2025, 06:35
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

