Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду

3 ноября по народному календарю отмечается Иларионов день, когда православная церковь вспоминает двух святых с именем Иларион.

Первый — Иларион Великий, живший в III-IV веках в Палестине, и второй — Иларион Псковоезерский, который жил в XV веке на Руси. Этот день насыщен народными традициями и приметами, которые помогают людям ориентироваться в повседневной жизни.

Историческая справка

Иларион Великий известен как основатель монашества в Палестине. Он изучал науки в Александрии и, приняв христианство, ушел в пустыню, где стал отшельником. Его жизнь была наполнена духовными исканиями и служением. Иларион Псковоезерский, ученик преподобного Ефросина Псковского, основал Озерский Покровский монастырь и стал его первым настоятелем, способствуя распространению православия на Руси.

Приметы и обычаи

Согласно народным приметам, с Иларионова дня начинается заметание пороши. В этот период ночи становятся морозными, а днем солнце всё ещё согревает землю. Люди говорили: «Первая пороша — не путь», что указывает на трудности передвижения. В этот день рекомендуется оставаться дома и заниматься домашними делами, которые были отложены.

Подарки и помощь

Подарки от близких людей в этот день считаются символом удачи и счастья. Помощь другим также приносит успех, поэтому важно не отказывать родственникам в поддержке. В противном случае можно столкнуться с обманом или недоразумениями.

Обряды и традиции

Существуют традиции, связанные с душами умерших родственников. В этот день люди рассыпают зёрна или крошки хлеба на перекрёстках дорог, чтобы привлечь души предков. Также был обряд избавления от болезней: прядь волос или ногти бросали на перекрёсток, чтобы прохожие их растоптали, и болезнь покинула человека.

Запреты на Иларионов день

В Иларионов день существует множество запретов:

1. Охота: Не рекомендуется отправляться на охоту, так как это может закончиться плохо.

2. Подъем предметов с земли: Поднимать что-либо с земли опасно — можно наткнуться на заговоренные вещи.

3. Нецензурные слова: Оскорбления и негативные мысли могут привлечь беду.

4. Подарки от незнакомцев: Приём подарков от незнакомых людей может привести к переносу чужих проблем.

5. Грусть и тоска: Нельзя предаваться болезненным воспоминаниям, так как это может угнетать душу.

Погодные приметы

Погодные условия 3 ноября также имеют значение. Если снег ляжет на сырую землю и не растает, это предвещает раннее цветение подснежников. Снег на мёрзлой земле сулит хороший урожай. Юго-восточный ветер говорит о потеплении, а ясный день — о скором похолодании.

Иларионов день — это время для размышлений о жизни святых и соблюдения народных традиций. Уважая приметы и обычаи, можно привлечь удачу и гармонию в свою жизнь. Люди, родившиеся 3 ноября, обладают смелостью и упорством, что делает их настоящими бойцами, готовыми к вызовам судьбы. Ночные сны в этот период могут подсказать, какие возможности требуют вашего внимания и действий.