Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе сделали важное открытие, касающееся борьбы со стрессом без применения лекарств.

В своем исследовании, опубликованном в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP), они установили, что совместные положительные эмоции способны значительно снижать уровень кортизола — гормона стресса. Это открытие может стать настоящим прорывом в понимании того, как социальные взаимодействия влияют на наше психическое и физическое здоровье.

В исследовании приняли участие 321 пара пожилых людей из Канады и Германии. Участники в течение недели несколько раз в день сообщали о своем настроении, оценивая, насколько они чувствуют себя счастливыми, спокойными или заинтересованными. Параллельно с этим у них брали образцы слюны для анализа уровня кортизола. В результате было собрано почти 24 тысячи измерений, что позволило исследователям получить обширные данные о взаимосвязи между эмоциональным состоянием и уровнем стресса.

Результаты исследования показали, что когда партнеры одновременно испытывали радость, уровень кортизола у них снижался значительно сильнее, чем в случаях, когда положительные эмоции переживались по отдельности. Это открытие подчеркивает важность совместного переживания радости: когда люди делятся своими положительными моментами с близкими, это не только укрепляет их отношения, но и способствует улучшению здоровья. Более того, эффект от совместного переживания радости сохранялся на протяжении всего дня, помогая организму поддерживать состояние покоя и снижая физиологический стресс.

Интересно, что авторы исследования отметили: успокаивающее воздействие совместных позитивных эмоций наблюдалось независимо от уровня удовлетворенности отношениями. Даже пары с не самой гармоничной динамикой могли ощутить благотворное влияние совместного переживания радости. Это открытие подчеркивает универсальность эффекта: он доступен всем, вне зависимости от качества отношений.

Ведущий автор исследования Томико Енеда подчеркивает, что совместное переживание радости — это одна из самых простых и естественных форм заботы о здоровье. Вместо того чтобы полагаться на медикаменты для борьбы со стрессом, людям стоит обратить внимание на свои социальные связи и активно делиться положительными моментами с близкими. Это не только укрепляет эмоциональную связь между партнерами, но и способствует общему улучшению состояния здоровья.

Исследование показало, что простые радостные моменты, которые мы можем разделить с другими, имеют значительное значение для нашего здоровья. Вместо того, чтобы искать сложные решения или прибегать к лекарствам, стоит помнить о силе совместного счастья. Это может стать настоящим ключом к улучшению качества жизни и снижению уровня стресса. В конечном итоге, забота о своем психическом состоянии может быть так же проста, как провести время с любимым человеком и разделить с ним радостные мгновения.