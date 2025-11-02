Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола

С приближением Нового года россиянам настоятельно рекомендуется заранее позаботиться о покупке продуктов для праздничного стола.

В условиях постоянного роста цен на товары, который наблюдается в преддверии праздников, разумнее всего начать закупку необходимых продуктов уже в конце октября. Об этом сообщил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

По словам специалиста, особое внимание стоит уделить консервам. Важно запастись такими продуктами, как зеленый горошек, грибы, оливки, маслины и кукуруза. Эти компоненты не только разнообразят новогодний стол, но и могут стать основой для множества салатов и закусок. Также стоит купить рыбные консервы, которые могут стать отличным дополнением к праздничному меню.

Александр Анфиногенов также советует заранее приобрести заправки для салатов и маринованные огурцы. Эти продукты помогут быстро и легко подготовить вкусные блюда. Не забудьте о красной икре — этот деликатес всегда является любимым угощением на новогоднем столе. Эксперт отметил, что сейчас самое время купить икру по более низким ценам, так как в последнее время она подешевела на 3-8 процентов. Это отличная возможность для тех, кто хочет сэкономить, но при этом не отказывать себе в удовольствии.

Помимо перечисленных товаров, стоит обратить внимание на растительное масло и крупы. Эти продукты необходимы для приготовления гарниров и салатов. Не забудьте также про сладости: конфеты, компоненты для десертов, такие как сгущенное молоко, мед, джемы, шоколадная паста и мука для выпечки. Сладкие напитки, включая газировки и соки, также должны занять свое место в списке покупок.

Кроме того, эксперты рекомендуют заранее приобрести птицу. Замороженное мясо можно хранить до самого праздника, что позволит избежать спешки в последний момент и даст возможность выбрать качественный продукт.

Что касается алкогольных напитков, то торопиться с их покупкой не стоит. По словам эксперта, цены на алкогольные напитки не поднимутся значительно, поэтому можно спокойно отложить эти покупки до декабря.

С учетом всех рекомендаций, россияне могут заранее спланировать свои закупки и избежать ненужного стресса в преддверии праздника. Подготовка к Новому году — это не только возможность порадовать себя и своих близких вкусной едой, но и шанс создать атмосферу праздника и уюта.

Заблаговременные покупки помогут вам насладиться праздником без лишних хлопот и забот. Поэтому стоит обратить внимание на советы специалистов и заранее позаботиться о своем новогоднем столе.