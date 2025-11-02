Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня

В Китае произошла удивительная история, которая затрагивает вопросы любви, жертвы и человеческой доброты.

24-летняя Ван Сяо столкнулась с серьезной проблемой: ей поставили диагноз уремия. Для спасения жизни требовалась пересадка почки. Однако родные не могли помочь — у них не оказалось нужной группы крови. В такой непростой ситуации Ван приняла смелое решение: она решила искать потенциального донора среди людей, которые также страдали от тяжелых заболеваний.

В социальных сетях она разместила объявление, в котором предложила брак в обмен на почку. На ее призыв откликнулся 27-летний Юй Цзяньпин, больной миеломой. Их союз изначально был построен на расчете: Юй обещал передать Ван свою почку после своей смерти, а она взяла на себя обязательство заботиться о нем и его пожилом отце. Однако со временем между ними зародились настоящие чувства.

Сначала их отношения были основаны на взаимных обязательствах, но вскоре они поняли, что между ними возникла настоящая любовь. Ван стала поддерживать Юя не только эмоционально, но и материально: она организовала небольшой бизнес по продаже цветов, чтобы собрать деньги на операцию по пересадке костного мозга для мужа. Упорство и трудолюбие Ван принесли свои плоды — ей удалось собрать нужную сумму, и Юй прошел успешную операцию.

К лету 2014 года здоровье Юя стабилизировалось, а рецидивы болезни прекратились. Интересно, что и здоровье Ван также улучшилось: необходимость в диализе сократилась до одного раза в месяц вместо двух раз в неделю. Это позволило ей отказаться от первоначального плана с трансплантацией.

В 2015 году пара решила отпраздновать свою любовь и провела торжественную свадебную церемонию. Их история стала настолько популярной, что легла в основу фильма «Вива ла Вида», который вышел в прокат в 2024 году и собрал более 276 миллионов юаней (около 3,1 миллиарда рублей).

Сейчас супруги управляют собственным цветочным магазином в Сиане, который стал символом их любви и упорства. Эта история показывает, как даже в самых сложных обстоятельствах может возникнуть настоящая любовь, способная преодолеть все преграды. Она вдохновляет многих людей верить в силу человеческих отношений и возможности изменения судьбы.

Кроме того, подобные истории не редкость в Китае. Например, 10-летний мальчик из провинции Аньхой сдал кровь 30 раз и перенес операцию ради спасения жизни своей матери, страдающей лейкемией. Эти примеры говорят о важности жертвенности и любви в нашей жизни, показывая, что даже в самых трудных ситуациях можно найти надежду и поддержку.