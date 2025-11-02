Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов

Левана Тодуа знает вся светская Москва. Журналист, шоумен, певец с эффектной внешностью и красивым тембром голоса. И сложно поверить, что его жизнь могла сложиться иначе.



– Ровно двадцать лет назад я с "отличием" окончил Сухумский Медицинский Колледж, во время учебы в котором успел поработать в отделении анестезиологии и реанимации, – говорит Леван. – Думал, стану высококлассным врачом, поэтому поступил в Кубанскую Государственную медицинскую академию. Но на третьем курсе написал заявление об уходе. Понял, что хочу все-таки другой дороги.

Стоит напомнить, что так начинали многие звезды. Медицины, в частности, учились Жасмин, Митя Фомин, Александр Розенбаум. А сегодня они блистают на эстраде.

– Я поступил учиться на телеведущего при Останкино, – рассказывает Тодуа. – Параллельно работал моделью в известном агентстве Face of Future, снимаясь для российских журналов и участвуя в неделях моды Москвы. И стало понятно, что это то, что мне нравится.Леван переехал в Москву и быстро тут стал своим. Например, создал громкий проект под названием "В гостях у светского репортера" где встречался с Никитой Джигурдой, Юлианной Шаховой, Даниилов Федоровым.

"А потом меня стали приглашать на ток-шоу федеральных каналов в качестве эксперта, – говорит Леван. – Мне было приятно, что мое мнение важно и интересно людям. Программы с моим участием всегда показывали хорошие рейтинги". Кроме того, люди часто хотели и хотят видеть его в качестве ведущего – церемоний, премий, свадеб. Статный, видный, с хорошим чувством юмора – Леван Тодуа способен украсить любое светское мероприятие. Отсюда и два десятка наград, которые отмечали его как ведущего. Создал Леван и собственное красивое музыкальное шоу: "Я пришел", где исполняет специально для него написанные песни о любви, о жизни, о дружбе. "Меня после премьеры часто стали сравнивать с Филиппом Киркоровым, – говорит Леван. – Хотя я и сильно моложе его. Но считаю короля российской эстрады достойным примером для подражания. В жизни он неоднозначный, но на сцене ему нет равных".

Особенно ценно для Левана, что Филипп любит Россию и не изменяет ей. "Людям важно идти на свет звезды, согреваться в ее тепле, – пояснил Тодуа. – Поэтому сейчас публичным людям крайне важно быть со своим народом. И вместе переживать все испытания. Я не понимаю и не принимаю тех исполнителей, которые уехали из России и теперь поливают Родину грязью. Это некрасиво, неприлично, низко".

Назвал Тода и самых интересных, на его взгляд, исполнителей нашей страны: "Мне нравятся Сергей Лазарев, Дима Билан, Александр Панайотов, Полина Гагарина. У них качественный музыкальный материал, дорогие яркие шоу. Это достойная смена нашим знаменитым эстрадным ветеранам.

"Сегодня Леван – нарасхват. Его приглашают на мероприятия и проекты по всей стране, его знают, ценят и любят. "Для любого творческого человека важно знать, что его любят и ценят – это очень мотивирует, – говорит Леван. – Я рад, что заработал себе имя. Теперь буду стараться поддерживать его и свой статус!"