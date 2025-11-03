63 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование

Согласно исследованию, проведенному компанией PIONEER совместно с Университетом "Синергия", 63% россиян в возрасте от 18 до 35 лет планируют в будущем приобрести студию или однокомнатную квартиру.

Это подтверждает растущий интерес молодежи к компактным и функциональным жилым пространствам, что отражает современные тенденции в урбанистике и изменении образа жизни. В ходе опроса, в котором приняли участие пять тысяч респондентов, стало очевидно, что для большинства молодых людей важнейшим фактором при выборе жилья является его расположение.

Близость к центру города рассматривается как приоритет, так как это открывает доступ к разнообразным возможностям — от работы до культурных мероприятий. Более того, около одной трети опрошенных подчеркнули, что красивый вид из окна имеет для них значительное значение. Интересно, что такие элементы, как наличие террасы или окна в ванной комнате, оказались более важными, чем дополнительная площадь квартиры.

Кроме того, большинство респондентов выразили желание видеть рядом с домом разнообразные объекты инфраструктуры — кафе, спортивные комплексы и магазины. В то же время традиционные социальные учреждения, такие как школы и детские сады, не вызывают столь большого интереса. Лишь каждый десятый опрошенный готов рассмотреть возможность переезда в пригород, а менее 20% считают важным наличие вида на водоем или парк. Однако более трети молодежи мечтают о таких удобствах, как бассейн и зона отдыха на крыше жилого комплекса, а четверть респондентов высказали предпочтение к наличию коворкинга.

При выборе жилья значительную роль играет не только расположение квартиры, но и развитая инфраструктура района. На втором месте по значимости стоит цена квартиры, а на третьем — планировка. Молодые люди также уделяют внимание репутации застройщика, что указывает на растущую осведомленность и требовательность к качеству жилья.

Ранее эксперты компании "Жилфонд" предсказали, что к концу 2025 года в России ожидается всплеск продаж вторичного жилья. Это может быть связано с тем, что молодые люди начинают активно инвестировать в недвижимость, стремясь обеспечить себе комфортное будущее. Таким образом, можно ожидать, что интерес к однокомнатным квартирам и студиям будет только расти.

Результаты исследования PIONEER подчеркивают изменения в предпочтениях молодежи и их стремление к современным условиям жизни. Это может стать основой для дальнейшего развития рынка недвижимости в России, где компактные квартиры с развитой инфраструктурой будут пользоваться все большим спросом.