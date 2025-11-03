Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Понедельник 3 ноября

63 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование

63 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование
96

Согласно исследованию, проведенному компанией PIONEER совместно с Университетом "Синергия", 63% россиян в возрасте от 18 до 35 лет планируют в будущем приобрести студию или однокомнатную квартиру.

Это подтверждает растущий интерес молодежи к компактным и функциональным жилым пространствам, что отражает современные тенденции в урбанистике и изменении образа жизни. В ходе опроса, в котором приняли участие пять тысяч респондентов, стало очевидно, что для большинства молодых людей важнейшим фактором при выборе жилья является его расположение.

Близость к центру города рассматривается как приоритет, так как это открывает доступ к разнообразным возможностям — от работы до культурных мероприятий. Более того, около одной трети опрошенных подчеркнули, что красивый вид из окна имеет для них значительное значение. Интересно, что такие элементы, как наличие террасы или окна в ванной комнате, оказались более важными, чем дополнительная площадь квартиры.

Кроме того, большинство респондентов выразили желание видеть рядом с домом разнообразные объекты инфраструктуры — кафе, спортивные комплексы и магазины. В то же время традиционные социальные учреждения, такие как школы и детские сады, не вызывают столь большого интереса. Лишь каждый десятый опрошенный готов рассмотреть возможность переезда в пригород, а менее 20% считают важным наличие вида на водоем или парк. Однако более трети молодежи мечтают о таких удобствах, как бассейн и зона отдыха на крыше жилого комплекса, а четверть респондентов высказали предпочтение к наличию коворкинга.

При выборе жилья значительную роль играет не только расположение квартиры, но и развитая инфраструктура района. На втором месте по значимости стоит цена квартиры, а на третьем — планировка. Молодые люди также уделяют внимание репутации застройщика, что указывает на растущую осведомленность и требовательность к качеству жилья.

Ранее эксперты компании "Жилфонд" предсказали, что к концу 2025 года в России ожидается всплеск продаж вторичного жилья. Это может быть связано с тем, что молодые люди начинают активно инвестировать в недвижимость, стремясь обеспечить себе комфортное будущее. Таким образом, можно ожидать, что интерес к однокомнатным квартирам и студиям будет только расти.

Результаты исследования PIONEER подчеркивают изменения в предпочтениях молодежи и их стремление к современным условиям жизни. Это может стать основой для дальнейшего развития рынка недвижимости в России, где компактные квартиры с развитой инфраструктурой будут пользоваться все большим спросом.

3 ноября 2025, 10:22
Фото: Freepik
Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду

Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду
3 ноября по народному календарю отмечается Иларионов день, когда православная церковь вспоминает двух святых с именем Иларион. Первый — Иларион Великий, живший в III-IV веках в Палестине, и второй — Иларион Псковоезерский, который жил в XV веке на Руси.

Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование

Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование
Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе сделали важное открытие, касающееся борьбы со стрессом без применения лекарств. В своем исследовании, опубликованном в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP), они установили, что совместные положительные эмоции способны значительно снижать уровень кортизола — гормона стресса.

Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться

Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться
Часто досматривать сериалы до конца нас побуждают не только цепляющие сюжеты, но и харизматичные герои, заставляющие сердца аудитории биться чаще. Мы собрали пять свежих сериалов, где мужские персонажи притягивают не меньше, чем интриги, драматические перипетии и визуальный масштаб. Источником вдохновения для подборки выступила скорая премьера сериала KION "Близкое счастье". "Близкое счастье" Новый сериал KION влюбляет не только в героев, но и в виды солнечной Турции.

Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения

Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения
Многие относятся к нумерологии как к простому развлечению. Но что, если в дате вашего рождения действительно заложен ключ к пониманию себя и своего пути? В нумерологии считается, что дата рождения определяет нашу "кармическую задачу" – то, чему мы должны научиться в этой жизни.

35-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни

35-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни
Житель Великобритании стал живым примером того, как незаметные для большинства заболеваний могут кардинально изменить жизнь человека. В свои 35 лет Оливер Брэдшоу столкнулся с проблемой, которая сделала его внешность и состояние здоровья схожими с 55-летним мужчиной.

