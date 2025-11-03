Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог

Правильное питание играет важную роль в поддержании психологического здоровья, и это мнение разделяет врач-терапевт и диетолог Арина Мамина. В беседе с UfaTime.ru она перечислила продукты, которые могут помочь в борьбе с депрессией и улучшении эмоционального состояния.

Одним из ключевых компонентов рациона, по словам Мамины, является жирная рыба, такая как дикий лосось или сельдь. Эти виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые оказывают положительное влияние на работу мозга. Омега-3 помогает клеткам мозга быть более устойчивыми к стрессу и негативным воздействиям.

"Это похоже на смазку для механизма, которая позволяет ему функционировать более эффективно", — пояснила диетолог. Регулярное употребление жирной рыбы может стать важным шагом к улучшению психоэмоционального фона.

Также эксперт подчеркнула важность пробиотиков, содержащихся в кефире, живом йогурте и квашеной капусте. Эти продукты способствуют здоровью кишечника, который, как известно, играет немалую роль в производстве серотонина — так называемого "гормона счастья". Серотонин, в свою очередь, влияет на настроение и общее состояние человека. Поддержание здоровья кишечной микрофлоры может стать важным аспектом в борьбе с депрессивными состояниями.

Листовая зелень, особенно шпинат, также заслуживает внимания. Этот продукт богат витамином В9, который необходим для поддержания хорошего настроения. Витамин В9 участвует в синтезе нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние. Добавление шпината в рацион может помочь создать благоприятные условия для психического здоровья.

Не стоит забывать и о яичном желтке, который содержит холин — вещество, необходимое для нормальной работы нервной системы и поддержания бодрости. Холины способствуют улучшению когнитивных функций и помогают справляться со стрессом. Однако Мамина обращает внимание на то, что важно не переедать эти продукты в надежде на мгновенный эффект. «Речь идет о том, чтобы сделать их постоянной частью своего рациона», — подчеркивает она.

Создание сбалансированного питания с учетом всех вышеперечисленных продуктов может значительно улучшить психологическое состояние и повысить устойчивость к стрессам. Правильный подход к питанию не только поддерживает физическое здоровье, но и способствует улучшению эмоционального фона.

Кроме того, ранее психолог-консультант Валерия Нагорная делилась рекомендациями по отсрочке деменции на пять лет. Она советовала вести здоровый образ жизни и постоянно тренировать мозг. Таким образом, забота о своем питании и умственная активность могут стать важными факторами в поддержании психического здоровья и предотвращении различных заболеваний.