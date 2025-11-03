Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Понедельник 3 ноября

Понедельник 3 ноября

18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой
Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой

Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой
223

Сало принято считать тяжелой и не самой полезной закуской.

Его часто обвиняют во всех грехах, связанных с лишним весом и холестерином. Но что, если на самом деле это один из самых полезных продуктов для холодного времени года? Врачи объяснили, почему небольшой кусочек сала в день может принести организму огромную пользу.

Почему именно зимой? Энергия и защита от холода

С наступлением холодов наш организм переходит в режим энергосбережения. Ему нужно больше "топлива", чтобы согреться и поддерживать активность. И здесь сало выступает в роли идеального источника энергии.

Всего 15-20 граммов продукта в день обеспечивают организм полезными жирами, которые медленно усваиваются и дают долгое чувство тепла и сытости. Кроме того, это помогает снизить тягу к быстрым углеводам и сладкому, к которым мы часто прибегаем в поисках быстрой энергии зимой.

Но дело не только в калориях. В составе сала скрывается настоящая сокровищница полезных веществ.

Три главных бонуса для здоровья от небольшого кусочка

Если отбросить старые мифы, то сало при умеренном употреблении оказывает на организм по-настоящему целебное действие.

Здоровье сосудов. В сале содержатся полезные жирные кислоты, в том числе арахидоновая кислота. Эти вещества помогают поддерживать эластичность сосудов и участвуют в регуляции уровня холестерина, защищая сердечно-сосудистую систему.

Поддержка "мужской силы". Один из ключевых элементов в составе сала – селен. Этот микроэлемент играет важную роль в работе репродуктивной системы у мужчин, поддерживая ее здоровье и функциональность.

Замедление старения. Сало богато жирорастворимыми витаминами А и Е, которые считаются "витаминами молодости". Они улучшают состояние кожи, защищают клетки от повреждений и действуют как мощные антиоксиданты. Тот же селен также известен своими антивозрастными свойствами.

Но как такой простой продукт может быть настолько полезным?

В чем секрет? Немного о составе

Помимо уже упомянутых витаминов и жирных кислот, в сале содержатся:

• Витамин D: особенно важен зимой, когда мало солнца.

• Цинк и фосфор: необходимые для костей и иммунитета.

Такой богатый состав делает этот продукт не просто закуской, а функциональной добавкой к рациону, особенно в суровые зимние месяцы. Однако, чтобы получить только пользу, нужно соблюдать одно важное правило.

Главное правило: сколько и как есть

Врачи подчеркивают: вся польза сала заключается в умеренности. Рекомендуемая дневная норма – 15-20 граммов. Это примерно один-два тонких ломтика.

Превышать эту дозу не стоит, так как продукт все же очень калорийный. Наибольшую пользу приносит соленое или маринованное сало в сыром виде. А вот жарить его не рекомендуется – при нагревании полезные жиры разрушаются и могут образовываться вредные соединения.

Так что небольшой кусочек сала с черным хлебом в холодный день – это не вредная привычка, а вполне научный подход к поддержанию здоровья.

Шоу-бизнес в Telegram

3 ноября 2025, 18:27
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

