Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам

Представьте: каждый месяц на карту вашей жены приходит фиксированная сумма не от вас, а по закону. За то, что она ведет хозяйство.



Группа общественных деятелей выступила с предложением, которое может навсегда изменить правила игры в российских семьях. Идея проста, как все гениальное (или наоборот): обязать мужчин законодательно платить своим женам за домашний труд.

По мнению авторов инициативы, карьера и успехи многих мужчин построены на невидимом, но титаническом труде их вторых половин. Пока муж строит бизнес или продвигается по службе, жена обеспечивает надежный тыл: готовит, стирает, убирает, создает уют. Этот труд, уверены общественники, должен быть оплачен. Речь идет о фиксированном ежемесячном платеже, который будет поступать на личный счет супруги. Но как только новость просочилась в сеть, интернет взорвался. И, кажется, мнения разделились.

А что думает народ?

Реакция оказалась бурной и предсказуемо неоднозначной. Мы собрали самые яркие комментарии, удалив из них нецензурную лексику, но сохранив суть.

Аргументы "Против":



"Финансовая ловушка". Многие мужчины увидели в этом двойную нагрузку. "То есть, ты семью содержишь, а сверху еще и зарплату платишь? Попахивает разводом!" – пишет один из пользователей. Другие уже предсказывают появление налогов на эти выплаты.

Многие мужчины увидели в этом двойную нагрузку. "То есть, ты семью содержишь, а сверху еще и зарплату платишь? Попахивает разводом!" – пишет один из пользователей. Другие уже предсказывают появление налогов на эти выплаты.

"Удар по институту брака". Самый популярный контраргумент – зачем вообще жениться, если семейные отношения превращаются в трудовые? "Если такое введут, то можно вообще не жениться", – логично заключает комментатор.

"А как же мужской труд?" Этот вопрос стал ребром. "Отлично, за равноправие так за равноправие", – иронизирует пользователь по имени Вячеслав. – "Пусть тогда жены розетки меняют и ремонт делают, а я борща сварю и стирку запущу". Идея взаимных расчетов тоже прозвучала: "Пусть тогда и жены платят мужьям".

Скептики и критики

Часть аудитории и вовсе не поверила в серьезность намерений. Комментарии вроде "Кто это хочет? Назовите автора инициативы" и "Где ссылка на источник?" показывают, что многие считают новость "вбросом" для разжигания споров.

Споры спорами, но давайте на секунду представим, что закон приняли. Какие вопросы тут же встают ребром?

Неоплаченные вопросы: как считать и кто проверит?

Даже если отбросить эмоции, практическая сторона инициативы вызывает массу вопросов. Вот лишь некоторые из них:

Как рассчитать сумму? Кто и по какому тарифу определит стоимость борща, выглаженной рубашки и чистого пола? Будет ли "премия" за вкусный ужин?

Как рассчитать сумму? Кто и по какому тарифу определит стоимость борща, выглаженной рубашки и чистого пола? Будет ли "премия" за вкусный ужин?

А если жена не работает? Или работает, но из дома? А если работают оба и делят обязанности поровну?

Что насчет качества? Кто будет контролировать "качество предоставляемых услуг"? Если ужин подгорел, а в углу пыль – будет ли штраф?

Как быть с нетрадиционным распределением ролей? Если муж – домохозяин, а жена строит карьеру, будет ли закон работать в обратную сторону?

Пока вопросов больше, чем ответов. Инициатива, призванная оценить женский труд, рискует превратиться в яблоко раздора для многих семей.

Итог: революция в быту или ящик Пандоры?

Идея платить за домашний труд не нова, и она поднимает важную тему – обесценивание ежедневной рутинной работы, которая делает нашу жизнь комфортной. Но попытка загнать семейные отношения в рамки трудового кодекса выглядит как минимум спорной.

Возможно, эта громкая инициатива – просто повод для общества еще раз задуматься о том, как мы ценим вклад друг друга в семейную жизнь. И для этого не всегда нужны законы и фиксированные платежи.

А как вы считаете, стоит ли платить за домашний труд?