Среда 5 ноября

Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве

Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве
78

В Москве была названа цена самой дешевой однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Она составляет 4 миллиона рублей.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков сообщил, что за эту сумму можно приобрести «однушку» площадью 29 квадратных метров, расположенную в деревне Батыбино, которая находится в Троицком округе столицы. Это предложение стало актуальным на фоне общего роста цен на недвижимость в столице, где большинство однокомнатных квартир стоят от 9 до 15 миллионов рублей.

Интересно отметить, что цена самой дешевой квартиры вернулась к допандемийному уровню, что может свидетельствовать о стабилизации рынка жилья. По данным на октябрь 2025 года, в Москве выставлено на продажу около 7,5 тысячи вторичных однокомнатных квартир. Это число на 30 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная тенденция объясняется ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и снижением доступности жилья для широкого круга покупателей.

Спрос на однокомнатные квартиры в Москве практически стабилизировался после резкого падения интереса к ним в 2022-2023 годах. Рынок недвижимости переживает сложный период, и многие потенциальные покупатели вынуждены пересматривать свои планы из-за увеличения финансовой нагрузки. В то же время, несмотря на сложные условия, некоторые покупатели продолжают искать доступные варианты жилья, такие как упомянутая квартира в Батыбино.

Также стоит отметить, что на фоне общего снижения цен на вторичное жилье в Москве была озвучена информация о самой дорогой квартире в стране. Она расположена в столице и стоит колоссальные 3,97 миллиарда рублей. Это подчеркивает контраст между самым дешевым и самым дорогим жильем в Москве и отражает широкий диапазон цен на рынке недвижимости.

Ситуация на рынке однокомнатных квартир в Москве остается напряженной и противоречивой. С одной стороны, доступность жилья для покупателей снижается, а с другой — появляются предложения по более низким ценам, что может привлечь внимание тех, кто ищет более бюджетные варианты. Важно следить за изменениями на рынке и анализировать тенденции, чтобы понимать, какие возможности открываются для покупателей в текущих условиях.

5 ноября 2025, 03:19
Фото: Freepik
Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире

Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье?

Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье?
Замечали ли вы, что именно к вам чаще всего обращаются домочадцы, когда им грустно или тревожно? Что вы интуитивно чувствуете напряжение в воздухе и стараетесь сгладить острые углы? Создаете атмосферу праздника, помните дни рождения, заботитесь о деталях, которые делают дом теплым и живым? Если да, то, скорее всего, вы и есть тот самый "эмоциональный архитектор" семьи. Человек, который заботится о психологическом климате и душевном комфорте близких. О том, почему эта роль так часто ложится на женские плечи, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев

Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев
Страна простилась с выдающимся деятелем культуры. Сегодня стало известно, что телеведущего Юрия Николаева госпитализировали в одну из московских больниц с температурой 39,5 и низкой сатурацией.

Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире

Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире
Захламление квартир соседями – проблема, с которой сталкиваются многие жители многоквартирных домов. Неприятный запах, насекомые и грызуны могут стать настоящей головной болью для соседей.

Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина

Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина
Россиян предупредили о возможных опасностях, связанных с поздним ужином. По словам доцента кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольги Тарасовой, прием тяжелой пищи менее чем за три-четыре часа до сна может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.

Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств

Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств
Недавние исследования, проведенные учеными из Mass General Brigham, выявили эффективный способ облегчения боли в коленях, не прибегая к медикаментозному лечению. В работе, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine (NEJM), было показано, что регулярные физические упражнения, выполняемые в домашних условиях, способны значительно снизить болевые ощущения у пациентов с артрозом и повреждениями мениска.

