Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве

В Москве была названа цена самой дешевой однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Она составляет 4 миллиона рублей.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков сообщил, что за эту сумму можно приобрести «однушку» площадью 29 квадратных метров, расположенную в деревне Батыбино, которая находится в Троицком округе столицы. Это предложение стало актуальным на фоне общего роста цен на недвижимость в столице, где большинство однокомнатных квартир стоят от 9 до 15 миллионов рублей.

Интересно отметить, что цена самой дешевой квартиры вернулась к допандемийному уровню, что может свидетельствовать о стабилизации рынка жилья. По данным на октябрь 2025 года, в Москве выставлено на продажу около 7,5 тысячи вторичных однокомнатных квартир. Это число на 30 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная тенденция объясняется ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и снижением доступности жилья для широкого круга покупателей.

Спрос на однокомнатные квартиры в Москве практически стабилизировался после резкого падения интереса к ним в 2022-2023 годах. Рынок недвижимости переживает сложный период, и многие потенциальные покупатели вынуждены пересматривать свои планы из-за увеличения финансовой нагрузки. В то же время, несмотря на сложные условия, некоторые покупатели продолжают искать доступные варианты жилья, такие как упомянутая квартира в Батыбино.

Также стоит отметить, что на фоне общего снижения цен на вторичное жилье в Москве была озвучена информация о самой дорогой квартире в стране. Она расположена в столице и стоит колоссальные 3,97 миллиарда рублей. Это подчеркивает контраст между самым дешевым и самым дорогим жильем в Москве и отражает широкий диапазон цен на рынке недвижимости.

Ситуация на рынке однокомнатных квартир в Москве остается напряженной и противоречивой. С одной стороны, доступность жилья для покупателей снижается, а с другой — появляются предложения по более низким ценам, что может привлечь внимание тех, кто ищет более бюджетные варианты. Важно следить за изменениями на рынке и анализировать тенденции, чтобы понимать, какие возможности открываются для покупателей в текущих условиях.