Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств

Недавние исследования, проведенные учеными из Mass General Brigham, выявили эффективный способ облегчения боли в коленях, не прибегая к медикаментозному лечению.

В работе, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine (NEJM), было показано, что регулярные физические упражнения, выполняемые в домашних условиях, способны значительно снизить болевые ощущения у пациентов с артрозом и повреждениями мениска.

Участники исследования выполняли 25-минутный комплекс упражнений на растяжку и укрепление мышц четыре раза в неделю. Результаты оказались впечатляющими: уже через несколько месяцев многие из них отметили значительное облегчение боли. Это открытие подчеркивает важность физической активности для поддержания здоровья суставов и улучшения качества жизни людей, страдающих от хронической боли.

Наиболее выраженные результаты были зафиксированы у тех, кто сочетал домашние тренировки с курсом физиотерапии. Однако исследователи заметили, что дополнительное улучшение состояния пациентов могло быть связано не только с физическими методами лечения. Личное общение с физиотерапевтом обеспечивало необходимую поддержку и мотивацию, что играло ключевую роль в успехе терапии. Психологический аспект лечения нельзя недооценивать, так как он способствует повышению приверженности пациентов к регулярным занятиям.

Ученые подчеркивают, что даже простые упражнения могут стать безопасным и эффективным средством для управления хронической болью в коленях. Это открытие имеет особое значение в свете растущего числа людей, страдающих от артроза и других суставных заболеваний. Многие пациенты могут быть насторожены по поводу использования медикаментов из-за возможных побочных эффектов, поэтому альтернативные методы лечения становятся все более актуальными.

Кроме того, ранее исследователи разработали онлайн-программу тайцзи, которая также направлена на помощь людям с хронической болью в коленях, вызванной остеоартритом. Тайцзи, как форма мягкой физической активности, сочетает в себе элементы медитации и движения, что способствует не только улучшению физического состояния, но и психологическому расслаблению. Эти методы показывают, что интеграция физических упражнений в повседневную жизнь может существенно повысить качество жизни людей с проблемами суставов.