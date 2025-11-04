Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире

Захламление квартир соседями – проблема, с которой сталкиваются многие жители многоквартирных домов.

Неприятный запах, насекомые и грызуны могут стать настоящей головной болью для соседей. Адвокат Дмитрий Краснов поделился с изданием "Вечерняя Москва" советами о том, как бороться с такими ситуациями.

Подача жалобы в жилищную инспекцию

Первый шаг в борьбе с захламляющими соседями — это подача жалобы в жилищную инспекцию или к участковому. Если состояние квартиры вызывает опасения, инспекция может провести проверку. Однако стоит отметить, что доступ в квартиру возможен только с согласия жильца. Принудительное проникновение в жилое помещение без разрешения является нарушением закона.

Проверка состояния квартиры

Жилищная комиссия при проведении проверки составит акт о состоянии квартиры, в котором будут указаны все выявленные нарушения: захламление, наличие насекомых или грызунов, а также неприятные запахи. Это может стать основой для дальнейших действий, если ситуация не изменится. Важно помнить, что соседи имеют право на свою собственность, и любые действия должны быть законными и обоснованными.

Обращение в МЧС

Если захламление создает препятствия для проходов или эвакуационных выходов, можно вызвать сотрудников МЧС. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. Это может стать серьезным стимулом для жильца, чтобы привести свою квартиру в порядок и устранить потенциальные угрозы.

Судебные разбирательства

Если захламление приводит к загрязнению квартир соседей, они имеют право требовать компенсацию в суде. Это может включать возмещение материального ущерба и морального вреда. Однако следует учитывать, что судебные разбирательства могут занять много времени и потребовать значительных усилий.

Выселение жильца

Выселение жильца возможно только в случаях, когда квартира находится в собственности государства, и жилец проживает по договору социального найма. В остальных ситуациях выселить человека просто так невозможно. Поэтому важно понимать, что решение проблемы может потребовать времени и терпения.

Психологические аспекты

Дмитрий Краснов также отметил, что люди, создающие свалки в своих квартирах, зачастую страдают от "синдрома Плюшкина" или других психических заболеваний. Принудительная госпитализация таких людей возможна только по решению суда после обследования врачебной комиссией. Однако такие меры могут снизить шансы на возмещение ущерба или привлечение к ответственности.