День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября?

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Вторник 4 ноября

10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться 19:56Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 16:5435-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни 14:08Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета 12:50Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов 12:03Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола 09:19Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня 06:35Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса 03:23Что нельзя делать 2 ноября в Артемьев день – история, приметы и традиции 00:35Кого ждет денежный прорыв? Тамара Глоба назвала главных счастливчиков недели с 3 по 9 ноября 2025 года 21:54Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября 20:37Главная ошибка при употреблении винограда "Шайн мускат": нутрициолог рассказала, как есть его правильно 19:43"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности 18:06Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем 17:33Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией? 16:49Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку 15:34От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому 15:03Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года 13:17Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии 12:19Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках 11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября?

День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября?
156

Давайте разберемся, что произошло более 400 лет назад и почему именно это событие стало символом единения нации.

Каждый год 4 ноября Россия отмечает один из своих самых молодых государственных праздников — День народного единства. Для многих это просто дополнительный выходной в середине осени, но за этой датой стоит одна из самых драматических и героических страниц в истории страны.

Исторические корни: назад в 1612 год

Чтобы понять суть праздника, нужно вернуться в начало XVII века, в период, который историки называют Смутным временем. Это была эпоха глубочайшего кризиса: после пресечения династии Рюриковичей в стране началась борьба за власть, появились самозванцы, а бояре плели интриги. Государство было на грани распада.

Ситуацией воспользовались внешние враги. Польско-литовские войска вторглись на русскую землю, захватили Смоленск, а затем и Москву. Столица, сердце страны, оказалась в руках интервентов. Казалось, что русское государство доживает свои последние дни. Именно в этот критический момент произошло то, что легло в основу праздника.

Герои, объединившие народ: Минин и Пожарский

Центром сопротивления стал Нижний Новгород. Осенью 1611 года земский староста Кузьма Минин, простой торговец, обратился к горожанам с пламенным призывом. Он убеждал людей не жалеть ни денег, ни имущества, чтобы собрать народное ополчение и освободить Родину. Его знаменитые слова: "Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего!" — нашли отклик в сердцах людей.

Начался сбор средств и формирование войска. Военным предводителем ополчения был приглашен опытный военачальник, князь Дмитрий Пожарский.

Так родилась уникальная сила: армия, созданная не по указу царя (которого на тот момент не было), а по воле самого народа. В этом и заключается главный смысл "народного единства" — простой торговец и знатный князь, крестьяне, ремесленники и дворяне объединились ради общей цели, забыв о сословных различиях.

Освобождение Москвы

Собравшись с силами, Второе народное ополчение двинулось на Москву. Решающие бои произошли осенью 1612 года. 4 ноября (22 октября по старому стилю) ополченцы под предводительством Минина и Пожарского взяли штурмом Китай-город, выбив оттуда польский гарнизон. Этот успех стал переломным моментом в битве за столицу. Вскоре остатки польских войск, засевшие в Кремле, сдались.

Москва была освобождена. Это событие положило конец Смутному времени и открыло путь к восстановлению российской государственности. Уже через несколько месяцев, в 1613 году, на престол был избран новый царь — Михаил Федорович, основатель династии Романовых.

Как праздник появился в современной России?

В современной России День народного единства был учрежден в 2005 году. Он заменил привычный для многих праздник 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Новая дата была призвана сместить акцент с гражданского противостояния на идею общенационального сплочения.

Сегодня 4 ноября — это официальный выходной день. По всей стране проходят праздничные мероприятия:

  • Церемонии и возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
  • Исторические реконструкции, фестивали и ярмарки.
  • Концерты и выставки, посвященные истории Смутного времени.
  • Благотворительные акции и волонтерские проекты.

День народного единства — это напоминание о том, что сила страны заключается в ее народе, в его способности объединяться в самые трудные времена перед лицом общей угрозы, независимо от происхождения, вероисповедания и социального статуса.

Шоу-бизнес в Telegram

4 ноября 2025, 10:07
Фото сгенерировано нейросетью
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья

Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья

Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья
4 ноября – это особый день, когда отмечается праздник Осенней Казанской. В христианском календаре этот день совпадает с явлением Казанской иконы Божией Матери, и долгое время на Руси он считался государственным праздником.

Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами

Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами
Фармацевт Ян Бадд сделал важное заявление о том, что сочетание кофе с некоторыми лекарственными средствами может привести к нежелательным последствиям для здоровья. По словам специалиста, кофеин, содержащийся в кофе, часто добавляется в препараты для лечения простуды и гриппа.

Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня

Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня
В Сингапуре произошел необычный случай, который привлек внимание пользователей социальных сетей. Житель города, Маркус Ли, стал героем после того, как он спас уличную кошку от питона, который душил ее в кустах.

Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой

Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой
Сало принято считать тяжелой и не самой полезной закуской. Его часто обвиняют во всех грехах, связанных с лишним весом и холестерином.

Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов

Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов
Жизнь в многоквартирном доме имеет свои плюсы и минусы. Одним из наиболее неприятных аспектов является проникновение запахов от соседей, будь то аромат готовящейся пищи или табачный дым. Особенно остро эта проблема стоит в домах с неэффективной вентиляцией.

Выбор читателей

02/11ВскКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 03/11ПндЧто нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03/11ПндЗабытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 02/11ВскЛеван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов 02/11ВскОбнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета 02/11Вск35-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни