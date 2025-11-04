Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Вторник 4 ноября

Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки
106

В последние годы случаи аннулирования жилищных сделок из-за мошенничества становятся все более распространенными.

Многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда купленная квартира оказывается под угрозой возврата, и они остаются без денег и без жилья. Однако юрист Илья Русяев уверен, что вернуть свои средства возможно, если сделка была отменена по причинам, связанным с принуждением или отсутствием дееспособности продавца.

Когда суд признает сделку недействительной, он восстанавливает исходное положение сторон. Это означает, что продавец возвращает квартиру, а покупатель оказывается в сложной ситуации: он теряет как деньги, так и жилье. Но согласно российскому законодательству, в таких случаях существует возможность компенсации. В частности, статьей 68.1 закона "О государственной регистрации недвижимости" предусмотрено, что государство может возместить понесенные убытки.

Для того чтобы получить компенсацию, покупателю необходимо доказать, что он пытался вернуть деньги от продавца в течение полугода. Это условие требует от него настойчивости и терпения, так как обратиться за возмещением можно только через шесть месяцев после расторжения сделки. Тем не менее, этот механизм работает и может быть весьма эффективным.

Важно отметить, что сумма компенсации может варьироваться. Государство возмещает либо реальный ущерб, который был понесен покупателем, либо кадастровую стоимость объекта недвижимости. Это позволяет некоторым образом смягчить финансовые потери граждан, оказавшихся в трудной ситуации.

Кроме того, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предлагает альтернативный способ защиты от возможных последствий мошеннических сделок — страхование титула на недвижимость. Страхование права собственности может служить дополнительной гарантией для покупателей, позволяя им избежать потерь в случае оспаривания сделки.

Несмотря на сложности, связанные с аннулированием сделок, россияне имеют возможность защитить свои интересы и вернуть потерянные средства. Главное — быть внимательным и следовать установленным процедурам. Это поможет минимизировать риски и защитить свои права на рынке недвижимости.

В условиях растущего числа мошеннических схем важно также повышать уровень правовой грамотности граждан. Знание своих прав и возможностей, предусмотренных законодательством, позволит избежать множества проблем и даст уверенность при покупке жилья. Существует множество ресурсов и юридических консультаций, которые могут помочь разобраться в тонкостях сделок с недвижимостью и защитить интересы покупателей.

4 ноября 2025, 12:16
Фото: Freepik
NEWS.ru✓ Надежный источник

