Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Вторник 4 ноября

16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться 19:56Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 16:5435-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни 14:08Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета 12:50Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов 12:03Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола 09:19Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня 06:35Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса 03:23Что нельзя делать 2 ноября в Артемьев день – история, приметы и традиции 00:35Кого ждет денежный прорыв? Тамара Глоба назвала главных счастливчиков недели с 3 по 9 ноября 2025 года 21:54Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября 20:37Главная ошибка при употреблении винограда "Шайн мускат": нутрициолог рассказала, как есть его правильно 19:43"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности 18:06Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем 17:33Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией? 16:49Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку 15:34От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому 15:03Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года 13:17Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии 12:19Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках 11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина

Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина
100

Россиян предупредили о возможных опасностях, связанных с поздним ужином.

По словам доцента кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольги Тарасовой, прием тяжелой пищи менее чем за три-четыре часа до сна может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем. К ним относятся ожирение, расстройства желудочно-кишечного тракта и ухудшение состояния кожи.

Тарасова объяснила, что во время сна процессы в организме замедляются, однако желудок и кишечник продолжают работать. Для полноценного переваривания пищи требуется прилив крови и активная мышечная деятельность, что становится невозможным во время сна. В результате пища застаивается в желудке, что может привести к брожению и гниению. Это, в свою очередь, вызывает дискомфорт, изжогу и утреннюю тошноту, так как организм не успевает переварить ужин к моменту нового приема пищи.

Многие люди ошибочно полагают, что еда перед сном помогает уснуть. На самом деле, хотя после плотной трапезы может возникать сонливость из-за перераспределения крови от мозга к желудку, такой сон оказывается поверхностным и нездоровым. Ночью вырабатывается гормон мелатонин, отвечающий за сон, но углеводы, потребляемые перед сном, стимулируют выброс кортизола и инсулина, которые подавляют действие мелатонина. Это приводит к прерывистому сну и ухудшению общего самочувствия.

Употребление углеводов на ночь также вызывает резкий скачок уровня сахара в крови и мощный выброс инсулина. Избыток глюкозы, которую организм не успевает использовать для получения энергии во сне, откладывается в жировые запасы. Таким образом, все, что было съедено ночью, гораздо охотнее превращается в жир по сравнению с днем.

Кроме того, Тарасова подчеркнула важность работы печени, которая активно очищает организм от токсинов именно ночью. Поздний прием пищи заставляет печень перерабатывать эту пищу вместо того, чтобы заниматься детоксикацией. Это может вызвать хроническую интоксикацию и негативно сказаться на состоянии кожи, а также привести к утреннему чувству разбитости.

Если же чувство голода перед сном становится невыносимым, врач рекомендует выпить стакан теплого кефира или травяного чая, например, с ромашкой. Эти напитки помогут утолить голод без перегрузки желудочно-кишечного тракта.

Для поддержания здоровья и правильной работы пищеварительной системы важно соблюдать режим питания. Между ужином и отходом ко сну должно проходить не менее трех-четырех часов. В случае легких продуктов, таких как йогурт или кефир, этот интервал можно сократить до двух часов.

Однако существуют исключения: для людей с диабетом первого типа или определенными эндокринными нарушениями может быть необходимо перекусить перед сном, чтобы избежать гипогликемии и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. В таких случаях легкий перекус становится важным элементом для сохранения здоровья.

Шоу-бизнес в Telegram

4 ноября 2025, 16:48
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

По теме

Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет

Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках

Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств

Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств
Недавние исследования, проведенные учеными из Mass General Brigham, выявили эффективный способ облегчения боли в коленях, не прибегая к медикаментозному лечению. В работе, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine (NEJM), было показано, что регулярные физические упражнения, выполняемые в домашних условиях, способны значительно снизить болевые ощущения у пациентов с артрозом и повреждениями мениска.

Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки
В последние годы случаи аннулирования жилищных сделок из-за мошенничества становятся все более распространенными. Многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда купленная квартира оказывается под угрозой возврата, и они остаются без денег и без жилья.

День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября?

День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября?
Давайте разберемся, что произошло более 400 лет назад и почему именно это событие стало символом единения нации. Каждый год 4 ноября Россия отмечает один из своих самых молодых государственных праздников — День народного единства.

Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья

Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья
4 ноября – это особый день, когда отмечается праздник Осенней Казанской. В христианском календаре этот день совпадает с явлением Казанской иконы Божией Матери, и долгое время на Руси он считался государственным праздником.

Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами

Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами
Фармацевт Ян Бадд сделал важное заявление о том, что сочетание кофе с некоторыми лекарственными средствами может привести к нежелательным последствиям для здоровья. По словам специалиста, кофеин, содержащийся в кофе, часто добавляется в препараты для лечения простуды и гриппа.

Выбор читателей

02/11ВскКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 03/11ПндЧто нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03/11ПндЗабытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 04/11ВтрЧто нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03/11ПндИзбавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 04/11ВтрФармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами