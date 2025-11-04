Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина

Россиян предупредили о возможных опасностях, связанных с поздним ужином.

По словам доцента кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольги Тарасовой, прием тяжелой пищи менее чем за три-четыре часа до сна может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем. К ним относятся ожирение, расстройства желудочно-кишечного тракта и ухудшение состояния кожи.

Тарасова объяснила, что во время сна процессы в организме замедляются, однако желудок и кишечник продолжают работать. Для полноценного переваривания пищи требуется прилив крови и активная мышечная деятельность, что становится невозможным во время сна. В результате пища застаивается в желудке, что может привести к брожению и гниению. Это, в свою очередь, вызывает дискомфорт, изжогу и утреннюю тошноту, так как организм не успевает переварить ужин к моменту нового приема пищи.

Многие люди ошибочно полагают, что еда перед сном помогает уснуть. На самом деле, хотя после плотной трапезы может возникать сонливость из-за перераспределения крови от мозга к желудку, такой сон оказывается поверхностным и нездоровым. Ночью вырабатывается гормон мелатонин, отвечающий за сон, но углеводы, потребляемые перед сном, стимулируют выброс кортизола и инсулина, которые подавляют действие мелатонина. Это приводит к прерывистому сну и ухудшению общего самочувствия.

Употребление углеводов на ночь также вызывает резкий скачок уровня сахара в крови и мощный выброс инсулина. Избыток глюкозы, которую организм не успевает использовать для получения энергии во сне, откладывается в жировые запасы. Таким образом, все, что было съедено ночью, гораздо охотнее превращается в жир по сравнению с днем.

Кроме того, Тарасова подчеркнула важность работы печени, которая активно очищает организм от токсинов именно ночью. Поздний прием пищи заставляет печень перерабатывать эту пищу вместо того, чтобы заниматься детоксикацией. Это может вызвать хроническую интоксикацию и негативно сказаться на состоянии кожи, а также привести к утреннему чувству разбитости.

Если же чувство голода перед сном становится невыносимым, врач рекомендует выпить стакан теплого кефира или травяного чая, например, с ромашкой. Эти напитки помогут утолить голод без перегрузки желудочно-кишечного тракта.

Для поддержания здоровья и правильной работы пищеварительной системы важно соблюдать режим питания. Между ужином и отходом ко сну должно проходить не менее трех-четырех часов. В случае легких продуктов, таких как йогурт или кефир, этот интервал можно сократить до двух часов.

Однако существуют исключения: для людей с диабетом первого типа или определенными эндокринными нарушениями может быть необходимо перекусить перед сном, чтобы избежать гипогликемии и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. В таких случаях легкий перекус становится важным элементом для сохранения здоровья.