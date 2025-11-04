Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Вторник 4 ноября

21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться 19:56Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 16:5435-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни 14:08Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета 12:50Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов 12:03Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола 09:19Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня 06:35Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса 03:23Что нельзя делать 2 ноября в Артемьев день – история, приметы и традиции 00:35Кого ждет денежный прорыв? Тамара Глоба назвала главных счастливчиков недели с 3 по 9 ноября 2025 года 21:54Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября 20:37Главная ошибка при употреблении винограда "Шайн мускат": нутрициолог рассказала, как есть его правильно 19:43"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности 18:06Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем 17:33Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией? 16:49Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку 15:34От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому 15:03Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года 13:17Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии 12:19Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках 11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев

Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев
520

Страна простилась с выдающимся деятелем культуры.

Сегодня стало известно, что телеведущего Юрия Николаева госпитализировали в одну из московских больниц с температурой 39,5 и низкой сатурацией. Врачи диагностировали тяжелую форму пневмонии.

Проблемы со здоровьем выдающийся деятель телевидения испытывал уже несколько дней, но не придавал этому значения. Кроме того, буквально несколько недель назад Юрий Николаев отметил свой профессиональный юбилей в эфире шоу "Сегодня вечером" – он выходил в эфир 50 лет подряд!

"Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало…Как горько!" — написал Николай Цискаридзе в своем блоге.

Популярный телеведущий, любимец публики не дожил до своего дня рождения меньше месяца. 16 декабря звезда телеэкрана должна была отпраздновать 77-летие.

По данным СМИ, телеведущий долгие годы боролся с заболеванием легких, медики умоляли его бросить курить. Возможно, это и стало причиной, из-за которой Юрий Николаев не справился с пневмонией.

Кроме того, у звезды "Утренней почты" был и другой недуг – пагубная страсть к алкогольным напиткам. Телеведущий любил выпить, причем уходил в длительные загулы, пока его супруга Элеонора искала его через друзей и знакомых.

Место и время прощания с Юрием Николаевым будет названо позже.

Шоу-бизнес в Telegram

4 ноября 2025, 21:06
Фото: ТВ Центр
СтарХит✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что смотреть в новогоднюю ночь: лучшие программы праздничного телеэфира

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире

Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире
Захламление квартир соседями – проблема, с которой сталкиваются многие жители многоквартирных домов. Неприятный запах, насекомые и грызуны могут стать настоящей головной болью для соседей.

Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина

Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина
Россиян предупредили о возможных опасностях, связанных с поздним ужином. По словам доцента кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольги Тарасовой, прием тяжелой пищи менее чем за три-четыре часа до сна может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.

Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств

Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств
Недавние исследования, проведенные учеными из Mass General Brigham, выявили эффективный способ облегчения боли в коленях, не прибегая к медикаментозному лечению. В работе, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine (NEJM), было показано, что регулярные физические упражнения, выполняемые в домашних условиях, способны значительно снизить болевые ощущения у пациентов с артрозом и повреждениями мениска.

Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки
В последние годы случаи аннулирования жилищных сделок из-за мошенничества становятся все более распространенными. Многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда купленная квартира оказывается под угрозой возврата, и они остаются без денег и без жилья.

День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября?

День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября?
Давайте разберемся, что произошло более 400 лет назад и почему именно это событие стало символом единения нации. Каждый год 4 ноября Россия отмечает один из своих самых молодых государственных праздников — День народного единства.

Выбор читателей

03/11ПндЧто нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03/11ПндЗабытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 04/11ВтрЧто нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03/11ПндИзбавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 04/11ВтрФармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 03/11ПндКраш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться