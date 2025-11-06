Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья

В последние месяцы в России наблюдается рост мошеннических схем, связанных с похищением аккаунтов на платформах продажи и аренды жилья.

Об этом сообщает информационное агентство РБК со ссылкой на экспертов компании F6, занимающейся кибербезопасностью. Злоумышленники используют различные хитрые методы, чтобы обмануть пользователей и завладеть их личными данными.

Согласно информации, мошенники действуют под видом потенциальных покупателей или арендаторов. Они находят объявления о продаже или аренде квартир и начинают переписку с владельцами. В ходе общения они заявляют, что нашли аналогичное жилье по другому адресу, и отправляют жертве ссылку на фишинговый сайт. После того как пользователь переходит по этой ссылке и вводит свои данные для авторизации, мошенники получают доступ к его личному кабинету. Затем они могут размещать собственные объявления с целью обмана других пользователей, создавая лоты-приманки.

Кроме того, существует другая схема, при которой злоумышленники размещают фальшивые объявления о недвижимости через мессенджеры, такие как Телеграм. Переходя по ссылкам из таких объявлений и вводя свои учетные данные, пользователи рискуют потерять доступ к своим аккаунтам, так как мошенники перехватывают информацию и используют ее в своих интересах.

Эксперты F6 подчеркивают, что с начала сентября они заблокировали восемь доменов, которые использовались для создания фишинговых страниц. Это свидетельствует о том, что киберпреступники активно работают над созданием новых способов обмана россиян. Важно отметить, что подобные схемы не новы, но их разнообразие и изощренность вызывают серьезные опасения.

Помимо этого, в последние месяцы также наблюдается рост случаев мошенничества с использованием телефонных звонков. Злоумышленники представляются налоговыми инспекторами и пытаются выманить у жертв коды из СМС-сообщений, утверждая, что у них есть неучтенные налоги или ошибки в декларациях. Такие действия ставят под угрозу финансовую безопасность граждан и требуют повышенного внимания.

В связи с растущей угрозой мошенничества МВД России опубликовало ряд рекомендаций для граждан. Правоохранители советуют относиться с подозрением к любым просьбам, содержащим слова "срочно" или "прямо сейчас". Это может быть сигналом того, что вас пытаются обмануть. Также стоит избегать переходов по подозрительным ссылкам и проверять информацию непосредственно на официальных ресурсах.

Важно помнить, что кибербезопасность — это ответственность каждого пользователя. Будьте бдительны и осторожны при взаимодействии с незнакомыми источниками информации. Защита ваших данных — это залог вашей финансовой безопасности и спокойствия.