Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Четверг 6 ноября

06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться 19:56Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 16:5435-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни 14:08Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета 12:50Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов 12:03Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола 09:19Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня 06:35Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса 03:23Что нельзя делать 2 ноября в Артемьев день – история, приметы и традиции 00:35Кого ждет денежный прорыв? Тамара Глоба назвала главных счастливчиков недели с 3 по 9 ноября 2025 года 21:54Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября 20:37Главная ошибка при употреблении винограда "Шайн мускат": нутрициолог рассказала, как есть его правильно 19:43"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности 18:06Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья
27

В последние месяцы в России наблюдается рост мошеннических схем, связанных с похищением аккаунтов на платформах продажи и аренды жилья.

Об этом сообщает информационное агентство РБК со ссылкой на экспертов компании F6, занимающейся кибербезопасностью. Злоумышленники используют различные хитрые методы, чтобы обмануть пользователей и завладеть их личными данными.

Согласно информации, мошенники действуют под видом потенциальных покупателей или арендаторов. Они находят объявления о продаже или аренде квартир и начинают переписку с владельцами. В ходе общения они заявляют, что нашли аналогичное жилье по другому адресу, и отправляют жертве ссылку на фишинговый сайт. После того как пользователь переходит по этой ссылке и вводит свои данные для авторизации, мошенники получают доступ к его личному кабинету. Затем они могут размещать собственные объявления с целью обмана других пользователей, создавая лоты-приманки.

Кроме того, существует другая схема, при которой злоумышленники размещают фальшивые объявления о недвижимости через мессенджеры, такие как Телеграм. Переходя по ссылкам из таких объявлений и вводя свои учетные данные, пользователи рискуют потерять доступ к своим аккаунтам, так как мошенники перехватывают информацию и используют ее в своих интересах.

Эксперты F6 подчеркивают, что с начала сентября они заблокировали восемь доменов, которые использовались для создания фишинговых страниц. Это свидетельствует о том, что киберпреступники активно работают над созданием новых способов обмана россиян. Важно отметить, что подобные схемы не новы, но их разнообразие и изощренность вызывают серьезные опасения.

Помимо этого, в последние месяцы также наблюдается рост случаев мошенничества с использованием телефонных звонков. Злоумышленники представляются налоговыми инспекторами и пытаются выманить у жертв коды из СМС-сообщений, утверждая, что у них есть неучтенные налоги или ошибки в декларациях. Такие действия ставят под угрозу финансовую безопасность граждан и требуют повышенного внимания.

В связи с растущей угрозой мошенничества МВД России опубликовало ряд рекомендаций для граждан. Правоохранители советуют относиться с подозрением к любым просьбам, содержащим слова "срочно" или "прямо сейчас". Это может быть сигналом того, что вас пытаются обмануть. Также стоит избегать переходов по подозрительным ссылкам и проверять информацию непосредственно на официальных ресурсах.

Важно помнить, что кибербезопасность — это ответственность каждого пользователя. Будьте бдительны и осторожны при взаимодействии с незнакомыми источниками информации. Защита ваших данных — это залог вашей финансовой безопасности и спокойствия.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2025, 06:42
Фото: Freepik
РБК✓ Надежный источник

По теме

Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам

Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья

Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья
Клубника – это одна из самых любимых ягод, которая радует нас своим сладким вкусом и ярким цветом. Однако врач общественного здравоохранения Дэвид Сеспедес предупредил, эта ягода может представлять серьезную опасность для здоровья.

Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем

Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем
Ученые из Университета Ноттингема сделали значительный шаг вперед в области стоматологии, разработав инновационный белковый гель, который способен восстанавливать зубную эмаль естественным путем. Этот уникальный продукт, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, предлагает новое решение для людей, страдающих от повреждений эмали и повышенной чувствительности зубов.

РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать

РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать
"Федеральная пассажирская компания" (дочерняя компания РЖД) сообщила о важном нововведении, которое касается всех пассажиров плацкартных вагонов. В чем суть изменений?Раньше при покупке билета в плацкарт галочка о согласии на приобретение постельного белья (стоимостью 232 рубля 60 копеек) стояла по умолчанию.

Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности

Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности
Одна из главных причин современного стресса – наш собственный ум. Мы постоянно прокручиваем в голове вчерашние ошибки и одновременно пытаемся спланировать завтрашний день.

Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья

Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья
Надоело разбираться в диетах, бояться жиров и постоянно себе что-то запрещать? Известный врач Александр Мясников предлагает простой подход к еде, который вернет вам и здоровье, и радость жизни. Главное правило: ешьте то, что узнаетеОснова всего, по мнению Мясникова, — выбирать еду, которую можно узнать без этикетки.

Выбор читателей

04/11ВтрСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 04/11ВтрЧто нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 04/11ВтрВ Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 04/11ВтрВыявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 04/11ВтрЮрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 05/11СрдСвадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой