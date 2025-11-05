Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Среда 5 ноября

15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться 19:56Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 16:5435-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни 14:08Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета 12:50Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов 12:03Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола 09:19Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня 06:35Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса 03:23Что нельзя делать 2 ноября в Артемьев день – история, приметы и традиции 00:35Кого ждет денежный прорыв? Тамара Глоба назвала главных счастливчиков недели с 3 по 9 ноября 2025 года 21:54Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября 20:37Главная ошибка при употреблении винограда "Шайн мускат": нутрициолог рассказала, как есть его правильно 19:43"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности 18:06Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем 17:33Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией? 16:49Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку 15:34От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому 15:03Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года 13:17Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии 12:19Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках 11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой

Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой
127

Месяцы слухов, догадок и пристального внимания со стороны прессы и публики завершились неожиданной развязкой.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина поженились. Сам артист поставил точку в этой истории, сообщив о событии в своих социальных сетях.

Новость, которая мгновенно стала главной темой для обсуждений, оказалась правдой. Брак зарегистрировали в одном из ЗАГСов Донецка, а сама церемония прошла в закрытом формате, без лишнего шума и внимания камер.

Этот союз — не просто личное событие двух известных людей, а объединение двух знаковых для современной России сфер: новой патриотической эстрады и общественной деятельности по регулированию интернета. Shaman, чьи песни стали саундтреком нового времени, и Екатерина Мизулина, чье имя прочно ассоциируется с контролем над цифровым пространством, теперь официально семья.

Несмотря на то, что пару часто видели вместе на публичных мероприятиях, оба до последнего сохраняли молчание о характере своих отношений, позволяя домыслам жить своей жизнью. Тем эффектнее прозвучала новость о состоявшемся бракосочетании.

Выбор места для регистрации брака — отдельный и, очевидно, осознанный шаг. Проведение церемонии в Донецке воспринимается как символический жест, подчеркивающий общность взглядов и гражданскую позицию, которую и Shaman, и Екатерина Мизулина неоднократно транслировали публично.

Таким образом, история, долгое время будоражившая медиапространство, получила официальное подтверждение.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2025, 15:34
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина. Фото: кадр из шоу "Ты не поверишь!"
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости

Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости
Недвижимость традиционно считается ценным активом, однако в некоторых ситуациях отказ от нее может быть более разумным решением. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали о распространенных случаях, когда люди отказываются от недвижимости, будь то дарственная, наследство или покупка. Сомнительное наследство Одной из самых частых причин отказа от наследства является наличие долгов у умершего.

Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом

Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом
Британский актер Джонатан Бейли был признан самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии популярного издания People. Это звание стало для него полной неожиданностью, и сам артист не скрывает своего удивления.

Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника

Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника
Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это распространенное функциональное расстройство пищеварительной системы, которое проявляется хроническими болями в животе, дискомфортом и вздутием. Эти симптомы могут значительно ухудшать качество жизни пациентов, что делает поиск эффективных методов лечения актуальным.

Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист

Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист
Если ваши соседи по ночам нарушают тишину, это может стать настоящей проблемой для вашего спокойствия и здоровья. В таких ситуациях важно знать, как правильно действовать, чтобы решить конфликт.

Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне

Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне
На кухне разделочные доски играют ключевую роль в процессе приготовления пищи, однако их длительное использование может скрывать серьезные угрозы для здоровья. Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева обратила внимание на опасности, которые могут возникнуть из-за микротрещин и царапин на поверхности этих кухонных принадлежностей.

Выбор читателей

04/11ВтрСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 03/11ПндЗабытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 04/11ВтрЧто нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 04/11ВтрФармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 03/11ПндИзбавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 04/11ВтрВ Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства