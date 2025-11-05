Месяцы слухов, догадок и пристального внимания со стороны прессы и публики завершились неожиданной развязкой.



Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина поженились. Сам артист поставил точку в этой истории, сообщив о событии в своих социальных сетях.

Новость, которая мгновенно стала главной темой для обсуждений, оказалась правдой. Брак зарегистрировали в одном из ЗАГСов Донецка, а сама церемония прошла в закрытом формате, без лишнего шума и внимания камер.

Этот союз — не просто личное событие двух известных людей, а объединение двух знаковых для современной России сфер: новой патриотической эстрады и общественной деятельности по регулированию интернета. Shaman, чьи песни стали саундтреком нового времени, и Екатерина Мизулина, чье имя прочно ассоциируется с контролем над цифровым пространством, теперь официально семья.

Несмотря на то, что пару часто видели вместе на публичных мероприятиях, оба до последнего сохраняли молчание о характере своих отношений, позволяя домыслам жить своей жизнью. Тем эффектнее прозвучала новость о состоявшемся бракосочетании.

Выбор места для регистрации брака — отдельный и, очевидно, осознанный шаг. Проведение церемонии в Донецке воспринимается как символический жест, подчеркивающий общность взглядов и гражданскую позицию, которую и Shaman, и Екатерина Мизулина неоднократно транслировали публично.

Таким образом, история, долгое время будоражившая медиапространство, получила официальное подтверждение.