Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом

Британский актер Джонатан Бейли был признан самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии популярного издания People.

Это звание стало для него полной неожиданностью, и сам артист не скрывает своего удивления. В интервью он отметил, что считает это признание как большой честью, так и абсурдом одновременно.

37-летний Бейли, который прославился благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Бриджертоны" и "Попутчики", а также мюзиклу "Злая", с трудом удерживал новость о своем новом титуле в секрете от близких.

"Это огромная честь. Конечно, я невероятно польщен. И... это полный абсурд," – цитирует актера женский журнал Клео.ру.

Актер подчеркнул, что его друзья и семья наблюдали за его карьерой с самого начала и знают о всех его переживаниях – от неуверенности до первых неудачных кастингов. Бейли стал одним из самых ярких представителей нового поколения британских звезд в Голливуде, и его роль лорда Энтони в сериале "Бриджертоны" принесла ему международное признание. Также он получил номинацию на премию "Эмми" за участие в проекте "Попутчики".

Кроме того, в прошлом году актер дебютировал в мюзикле "Злая", который стал настоящим хитом, а недавно он снялся в блокбастере "Мир Юрского периода: Возрождение" вместе с известной актрисой Скарлетт Йоханссон. Эти достижения лишь укрепили его статус в индустрии развлечений.

Джонатан родился и вырос в Оксфордшире. С раннего возраста он мечтал стать актером, и первый опыт на сцене пришелся на спектакль "Оливер!", который он увидел в пять лет. В семь лет он уже выступал с Королевской шекспировской компанией, а позже стал востребованным как в театре, так и в кино.

Несмотря на стремительный успех и признание, Бейли не считает себя звездой. Он откровенно признается, что чувствует неловкость от своей популярности и сомневается, что когда-либо сможет избавиться от этого чувства.

В настоящее время актер готовится к выходу нового фильма "Злая: Навсегда", который появится в международном прокате 21 ноября. По его словам, он старается насладиться последними неделями покоя перед новой волной внимания со стороны прессы и поклонников. Джонатан Бейли продолжает вдохновлять многих своим талантом и искренностью, оставаясь при этом верным своим корням и принципам.