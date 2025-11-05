Недвижимость традиционно считается ценным активом, однако в некоторых ситуациях отказ от нее может быть более разумным решением. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали о распространенных случаях, когда люди отказываются от недвижимости, будь то дарственная, наследство или покупка.

Сомнительное наследство

Одной из самых частых причин отказа от наследства является наличие долгов у умершего. Нотариусы подчеркивают, что вместе с имуществом наследуются и обязательства покойного. "Если долги превышают стоимость унаследованной недвижимости или сопоставимы с ней, принимать такое наследство может быть экономически нецелесообразно", — объясняют эксперты. Это создает серьезные риски для наследников, которые могут оказаться в ситуации, когда им придется расплачиваться за долги, превышающие стоимость имущества.

Кроме долгов, еще одной причиной отказа от наследства может стать удаленность объекта недвижимости. Если наследник живет в крупном городе и получает в наследство дом в глухом селе, он может не видеть смысла в его сохранении. Продать такое имущество будет крайне сложно, и как следствие, наследник предпочтет отказаться от него, чтобы избежать дополнительных хлопот.

Неликвидные объекты

Нередко бывает так, что все наследники отказываются от неликвидного имущества. В результате оно становится выморочным и переходит в собственность государства. Примером может служить ситуация, когда после смерти родителей остается дом в заброшенном селе, а все наследники проживают в городе. В таких случаях отказ от наследства становится единственным разумным решением.

Судебные разбирательства

Еще одной серьезной причиной для отказа от недвижимости являются угрозы судебных разбирательств. Нотариусы приводят пример из практики: после смерти успешного предпринимателя, который занимался речными перевозками, его наследники столкнулись с иском кредитора. Кредитор заявил о долге более 300 миллионов рублей за услуги по ремонту судов, которые не были возвращены после завершения работ. В результате часть наследников решила отказаться от наследства, а остальные уже пять лет ведут судебные тяжбы.

Отказ от недвижимости может быть вызван множеством факторов: от долгов и удаленности объекта до потенциальных судебных разбирательств. Нотариусы рекомендуют тщательно оценивать все риски перед принятием решения о вступлении в наследство или покупке недвижимости. Важно помнить, что недвижимость должна приносить выгоду, а не становиться источником проблем.