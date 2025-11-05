Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне

На кухне разделочные доски играют ключевую роль в процессе приготовления пищи, однако их длительное использование может скрывать серьезные угрозы для здоровья.

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева обратила внимание на опасности, которые могут возникнуть из-за микротрещин и царапин на поверхности этих кухонных принадлежностей. Согласно ее словам, пластиковые разделочные доски подвержены износу, особенно при использовании острых ножей.

В результате на их поверхности образуются микроскопические повреждения, которые становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Данные бактерии могут оставаться в глубоких царапинах даже после тщательной мойки, что создает риск пищевых отравлений.

При выборе разделочной доски важно обращать внимание на маркировку и выбирать изделия, предназначенные для контакта с пищей. Специалист также предостерегает от использования меламиновых досок для нарезки кислых продуктов или горячих блюд, так как в этих случаях из них может выделяться формальдегид — токсичное вещество, которое должно строго нормироваться в продуктах.

Среди более безопасных вариантов Золотарева выделяет разделочные доски из полипропилена и полиэтилена высокого давления. Однако, по ее мнению, лучшие гигиенические характеристики демонстрируют деревянные и стеклянные поверхности, при условии правильного ухода за ними.

Для минимизации рисков, связанных с использованием разделочных досок, доцент рекомендует применять отдельные доски для сырого мяса, овощей и хлеба. Это поможет избежать перекрестного загрязнения продуктов. Кроме того, важно своевременно заменять кухонные принадлежности при появлении глубоких повреждений. Даже качественная доска теряет свои защитные свойства, если на ней имеются значительные порезы.

Помимо разделочных досок, гастроэнтеролог Сурабх Сети также предостерегает от использования старых или поцарапанных антипригарных сковородок и ароматизированных свечей из парафина, которые могут негативно влиять на здоровье. Поддержание чистоты и безопасности на кухне требует внимательного отношения к выбору и состоянию кухонной утвари. Следуя рекомендациям специалистов и регулярно проверяя свои инструменты, можно значительно снизить риски для здоровья и обеспечить безопасность своей семьи.