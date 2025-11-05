Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Среда 5 ноября

Среда 5 ноября

17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего
Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего

Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего
147

Уход из жизни легендарного телеведущего Юрия Николаева оставил не только светлую грусть в сердцах миллионов зрителей, но и вполне земные вопросы о его наследстве. Юрист раскрыл детали, и в них обнаружилась одна интересная подробность, говорящая о дальновидности артиста.

Как объяснил юрист Александр Хаминский, ситуация с наследством Юрия Николаева на первый взгляд выглядит предельно просто. У телеведущего не было детей, поэтому по закону единственной и главной наследницей первой очереди становится его супруга — Элеонора Николаева, с которой он прожил в браке почти полвека.

Именно она унаследует основное имущество, оставшееся после смерти ведущего, а именно — квартиру в престижном районе Москвы на Саввинской набережной. Однако многих интересовала судьба второго знакового объекта недвижимости — загородного дома на Истре, где Юрий Александрович любил отдыхать. И здесь выяснился неожиданный факт.

Продуманный ход: судьба дачи была решена заранее

Оказалось, что знаменитый загородный дом не войдет в общую наследственную массу. Юрий Николаев проявил удивительную предусмотрительность и еще при жизни решил судьбу этого имущества.

"Загородный дом ведущий еще при жизни переоформил на племянников", — пояснил юрист Газета.ру.

Этот шаг говорит о многом. Телеведущий заранее позаботился о своих близких родственниках, оформив дарственную и тем самым исключив возможные споры или сложности в будущем. Таким образом, он лично распорядился частью своего достояния, оставив супруге городскую квартиру как основное наследство.

Что дальше? Шесть месяцев на ожидание

Теперь, после смерти Юрия Николаева, по закону открывается так называемое наследственное дело. У всех, кто считает, что имеет право на часть имущества ведущего (например, другие родственники или лица, указанные в гипотетическом завещании), есть ровно шесть месяцев, чтобы заявить о своих правах нотариусу.

"Если по истечении шести месяцев никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Элеонора Николаева получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя", — комментирует Хаминский.

Учитывая, что телеведущий заранее решил вопрос с дачей, а детей у него не было, юридический процесс, скорее всего, пройдет спокойно и без громких сенсаций.

Завершение земных дел

Юрий Николаев, чья улыбка и спокойный голос были символом воскресного утра для целой страны, и в финале своей жизни поступил так же — мудро, спокойно и с заботой о близких. Его последняя воля оказалась не поводом для споров, а логичным завершением истории человека, который всегда старался дарить людям только положительные эмоции.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2025, 17:42
Юрий Николаев. Фото: YouTube / @centralnoetelevidenie
"Газета.ру"✓ Надежный источник

Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть
Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале разобрала популярный вопрос: что на самом деле происходит с нашим организмом, когда мы смотрим фильмы ужасов? Наверняка вы это чувствовали: садишься вечером посмотреть страшный фильм, и вот уже сердце бешено стучит, ладони вспотели, а от любого шороха хочется подпрыгнуть.

Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет
Холестериновые бляшки, потеря эластичности артерий – эти проблемы грозят каждому. Речь идет о продукте, который является краеугольным камнем знаменитой средиземноморской диеты, признанной одной из самых здоровых в мире.

Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой
Месяцы слухов, догадок и пристального внимания со стороны прессы и публики завершились неожиданной развязкой. Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина поженились.

Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости
Недвижимость традиционно считается ценным активом, однако в некоторых ситуациях отказ от нее может быть более разумным решением. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали о распространенных случаях, когда люди отказываются от недвижимости, будь то дарственная, наследство или покупка. Сомнительное наследство Одной из самых частых причин отказа от наследства является наличие долгов у умершего.

Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом
Британский актер Джонатан Бейли был признан самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии популярного издания People. Это звание стало для него полной неожиданностью, и сам артист не скрывает своего удивления.

