Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть

Среда 5 ноября

18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть
Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале разобрала популярный вопрос: что на самом деле происходит с нашим организмом, когда мы смотрим фильмы ужасов?

Наверняка вы это чувствовали: садишься вечером посмотреть страшный фильм, и вот уже сердце бешено стучит, ладони вспотели, а от любого шороха хочется подпрыгнуть. Мы получаем от этого удовольствие, но многие задумываются: а не вредно ли это для здоровья?

Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале подробно объяснила, что именно происходит с нашим телом во время просмотра хоррора и кому стоит быть особенно осторожным. Давайте разберем ее объяснения по пунктам.

Что происходит с телом, когда мы боимся?

Дело в том, что наш мозг не всегда понимает, где выдумка, а где реальная опасность. Когда вы видите на экране монстра, мозг дает телу команду "бей или беги". Это древний защитный механизм.

"Важно понимать: наш мозг не видит разницы между вымышленным монстром на экране и реальной угрозой, — пишет врач. — Он запускает древнюю реакцию 'бей или беги', мобилизуя все системы организма, даже если вы просто сидите на диване".

В этот момент в теле происходят конкретные изменения:

  • Выделяется адреналин: из-за него сердце бьется быстрее, а давление повышается.
  • Мышцы напрягаются: тело готовится к действию.
  • Пищеварение замедляется: организм считает, что сейчас не время переваривать пищу, и направляет всю энергию на возможное спасение.

Как ужасы влияют на сердце и давление?

Для сердечно-сосудистой системы просмотр ужастика — это серьезная нагрузка. Пульс может участиться на 30–50%, а артериальное давление временно подскакивает.

"Для здорового человека это своего рода "кардиотренировка", но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такой адреналиновый всплеск может быть опасен, — предупреждает доктор Баранова. — Я бы настоятельно рекомендовала им быть осторожнее с этим жанром".

Кому нужно быть осторожным?

Людям, у которых уже есть проблемы с сердцем или давлением (гипертония, аритмия). Резкий скачок адреналина может ухудшить их состояние.

Почему после ужастиков плохо спится?

Воздействие фильма ужасов продолжается и после его окончания. Во время страха выделяется гормон стресса — кортизол. Из-за него нервная система остается в напряженном состоянии еще некоторое время.

"Выброс гормона стресса кортизола оставляет нервную систему во взвинченном состоянии. Отсюда — проблемы со сном, ночные кошмары и общее чувство тревоги, которое может сохраняться несколько часов", — объясняет врач.

Особая группа риска: людям с повышенной тревожностью или ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством) фильмы ужасов смотреть не рекомендуется, так как это может усилить их симптомы.

Может ли от фильмов ужасов быть польза?

Да, если вы здоровы и вам нравится это чувство.

  1. Выброс адреналина бодрит. Это дает приятное ощущение прилива энергии.
  2. Тренировка стрессоустойчивости. Когда вы переживаете страх в безопасной обстановке, вы учитесь справляться со своими эмоциями. Это может помочь в реальных стрессовых ситуациях.
  3. Сжигание калорий. Неожиданный бонус: за полтора часа просмотра страшного фильма можно сжечь до 200 калорий. Это происходит из-за учащенного сердцебиения и напряжения мышц.

Как смотреть ужасы без вреда для здоровья?

Ирина Баранова дает несколько простых советов, чтобы просмотр был безопасным:

  1. Не смотрите страшные фильмы прямо перед сном. Дайте нервной системе время успокоиться.
  2. Не заставляйте себя. Если вам стало не по себе, появилась паника или тошнота — выключите фильм.
  3. Делайте перерывы. Не смотрите несколько фильмов ужасов подряд.
  4. Помогите себе расслабиться после просмотра. Примите теплую ванну, выпейте травяной чай или сделайте дыхательные упражнения.

Главное — прислушиваться к своему организму. Если после просмотра вы чувствуете себя хорошо, значит, все в порядке. Если же вам становится плохо — лучше выбрать другой жанр кино.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2025, 18:24
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

