Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья

Надоело разбираться в диетах, бояться жиров и постоянно себе что-то запрещать? Известный врач Александр Мясников предлагает простой подход к еде, который вернет вам и здоровье, и радость жизни.



Главное правило: ешьте то, что узнаете

Основа всего, по мнению Мясникова, — выбирать еду, которую можно узнать без этикетки. Если вы видите перед собой кусок мяса, рыбу, овощ или яблоко — это то, что нужно. А если продукт создан на заводе из непонятных ингредиентов, лучше отложить его в сторону.

Проще говоря, это фильтр от "пищевого мусора".

"Вместо модного йогурта с наполнителями лучше взять обычный кефир или сметану, — говорит врач. — А вареную колбасу заменить куском запеченного мяса или даже хорошим салом".

Этот принцип учит доверять не красивым упаковкам, а своим глазам и здравому смыслу.

8 продуктов, которые должны быть на столе каждый день

Чтобы организм получал все необходимое, доктор Мясников советует каждый день есть что-то из этих восьми групп. Это не диета, а простой конструктор здорового питания.

Овощи. Помогают кишечнику хорошо работать и борются со старением. Фрукты. Дают витамины и полезную энергию. "Молочка" (кефир, творог, сыр). Нужна для крепких костей и здорового пищеварения. Рыба или птица. Это главный "строительный материал" для нашего тела. Цельные злаки (гречка, овсянка, бурый рис). Дают энергию, которой хватает надолго. Бобовые (фасоль, горох, чечевица). Отличный источник растительного белка и железа. Орехи. Полезные жиры для мозга и сердца, плюс магний для спокойствия. Черный шоколад. Да, именно шоколад. Немного — для хорошего настроения и здоровых сосудов.

Продукты, которые зря ругали

Мясников считает, что отказ от некоторых продуктов приносит больше вреда, чем пользы.

1. Мясо — обязательно. Врач настаивает: есть мясо нужно не реже трех раз в неделю. Без него организму будет не хватать витамина B12, железа и важных веществ, которые больше почти нигде не взять.

"Обычно говорят — не чаще трех раз. А я говорю — и не менее!" — подчеркивает Мясников.

2. Яйца — можно и нужно. Все мы слышали страшилки про холестерин в яйцах. Так вот, забудьте. Врач говорит, что это устаревшая информация. Если у вас нет проблем с холестерином, смело ешьте до трех яиц в день.

3. Масло — не только растительное. Доктор советует чаще использовать оливковое масло, но и кусочек натурального сливочного масла не принесет вреда, а только пользу.

Подход Мясникова — это не новая диета, а просто здравый смысл. Он напоминает: чтобы питаться правильно, не нужно страдать и во всем себе отказывать. Просто выбирайте настоящую, понятную еду, ешьте с удовольствием, и ваш организм ответит вам благодарностью.