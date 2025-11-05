Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья

Главное правило: ешьте то, что узнаете
Основа всего, по мнению Мясникова, — выбирать еду, которую можно узнать без этикетки. Если вы видите перед собой кусок мяса, рыбу, овощ или яблоко — это то, что нужно. А если продукт создан на заводе из непонятных ингредиентов, лучше отложить его в сторону.
Проще говоря, это фильтр от "пищевого мусора".
"Вместо модного йогурта с наполнителями лучше взять обычный кефир или сметану, — говорит врач. — А вареную колбасу заменить куском запеченного мяса или даже хорошим салом".
Этот принцип учит доверять не красивым упаковкам, а своим глазам и здравому смыслу.
8 продуктов, которые должны быть на столе каждый день
Чтобы организм получал все необходимое, доктор Мясников советует каждый день есть что-то из этих восьми групп. Это не диета, а простой конструктор здорового питания.
- Овощи. Помогают кишечнику хорошо работать и борются со старением.
- Фрукты. Дают витамины и полезную энергию.
- "Молочка" (кефир, творог, сыр). Нужна для крепких костей и здорового пищеварения.
- Рыба или птица. Это главный "строительный материал" для нашего тела.
- Цельные злаки (гречка, овсянка, бурый рис). Дают энергию, которой хватает надолго.
- Бобовые (фасоль, горох, чечевица). Отличный источник растительного белка и железа.
- Орехи. Полезные жиры для мозга и сердца, плюс магний для спокойствия.
- Черный шоколад. Да, именно шоколад. Немного — для хорошего настроения и здоровых сосудов.
Продукты, которые зря ругали
Мясников считает, что отказ от некоторых продуктов приносит больше вреда, чем пользы.
1. Мясо — обязательно. Врач настаивает: есть мясо нужно не реже трех раз в неделю. Без него организму будет не хватать витамина B12, железа и важных веществ, которые больше почти нигде не взять.
"Обычно говорят — не чаще трех раз. А я говорю — и не менее!" — подчеркивает Мясников.
2. Яйца — можно и нужно. Все мы слышали страшилки про холестерин в яйцах. Так вот, забудьте. Врач говорит, что это устаревшая информация. Если у вас нет проблем с холестерином, смело ешьте до трех яиц в день.
3. Масло — не только растительное. Доктор советует чаще использовать оливковое масло, но и кусочек натурального сливочного масла не принесет вреда, а только пользу.
Подход Мясникова — это не новая диета, а просто здравый смысл. Он напоминает: чтобы питаться правильно, не нужно страдать и во всем себе отказывать. Просто выбирайте настоящую, понятную еду, ешьте с удовольствием, и ваш организм ответит вам благодарностью.