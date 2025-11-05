Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья

Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья
116

Надоело разбираться в диетах, бояться жиров и постоянно себе что-то запрещать? Известный врач Александр Мясников предлагает простой подход к еде, который вернет вам и здоровье, и радость жизни.

Главное правило: ешьте то, что узнаете

Основа всего, по мнению Мясникова, — выбирать еду, которую можно узнать без этикетки. Если вы видите перед собой кусок мяса, рыбу, овощ или яблоко — это то, что нужно. А если продукт создан на заводе из непонятных ингредиентов, лучше отложить его в сторону.

Проще говоря, это фильтр от "пищевого мусора".

"Вместо модного йогурта с наполнителями лучше взять обычный кефир или сметану, — говорит врач. — А вареную колбасу заменить куском запеченного мяса или даже хорошим салом".

Этот принцип учит доверять не красивым упаковкам, а своим глазам и здравому смыслу.

8 продуктов, которые должны быть на столе каждый день

Чтобы организм получал все необходимое, доктор Мясников советует каждый день есть что-то из этих восьми групп. Это не диета, а простой конструктор здорового питания.

  1. Овощи. Помогают кишечнику хорошо работать и борются со старением.
  2. Фрукты. Дают витамины и полезную энергию.
  3. "Молочка" (кефир, творог, сыр). Нужна для крепких костей и здорового пищеварения.
  4. Рыба или птица. Это главный "строительный материал" для нашего тела.
  5. Цельные злаки (гречка, овсянка, бурый рис). Дают энергию, которой хватает надолго.
  6. Бобовые (фасоль, горох, чечевица). Отличный источник растительного белка и железа.
  7. Орехи. Полезные жиры для мозга и сердца, плюс магний для спокойствия.
  8. Черный шоколад. Да, именно шоколад. Немного — для хорошего настроения и здоровых сосудов.

Продукты, которые зря ругали

Мясников считает, что отказ от некоторых продуктов приносит больше вреда, чем пользы.

1. Мясо — обязательно. Врач настаивает: есть мясо нужно не реже трех раз в неделю. Без него организму будет не хватать витамина B12, железа и важных веществ, которые больше почти нигде не взять.

"Обычно говорят — не чаще трех раз. А я говорю — и не менее!" — подчеркивает Мясников.

2. Яйца — можно и нужно. Все мы слышали страшилки про холестерин в яйцах. Так вот, забудьте. Врач говорит, что это устаревшая информация. Если у вас нет проблем с холестерином, смело ешьте до трех яиц в день.

3. Масло — не только растительное. Доктор советует чаще использовать оливковое масло, но и кусочек натурального сливочного масла не принесет вреда, а только пользу.

Подход Мясникова — это не новая диета, а просто здравый смысл. Он напоминает: чтобы питаться правильно, не нужно страдать и во всем себе отказывать. Просто выбирайте настоящую, понятную еду, ешьте с удовольствием, и ваш организм ответит вам благодарностью.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2025, 19:38
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

Почему желудок страдает от курения наравне с легкими?

Фото: WolfBlur / pixabay.com
Фото: Midjourney / Дни.ру
Фото: Midjourney / Дни.ру
Фото: Midjourney / Дни.ру

По теме

Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма

Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли

Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть

Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть
Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале разобрала популярный вопрос: что на самом деле происходит с нашим организмом, когда мы смотрим фильмы ужасов? Наверняка вы это чувствовали: садишься вечером посмотреть страшный фильм, и вот уже сердце бешено стучит, ладони вспотели, а от любого шороха хочется подпрыгнуть.

Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего

Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего
Уход из жизни легендарного телеведущего Юрия Николаева оставил не только светлую грусть в сердцах миллионов зрителей, но и вполне земные вопросы о его наследстве. Юрист раскрыл детали, и в них обнаружилась одна интересная подробность, говорящая о дальновидности артиста. Как объяснил юрист Александр Хаминский, ситуация с наследством Юрия Николаева на первый взгляд выглядит предельно просто.

Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет

Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет
Холестериновые бляшки, потеря эластичности артерий – эти проблемы грозят каждому. Речь идет о продукте, который является краеугольным камнем знаменитой средиземноморской диеты, признанной одной из самых здоровых в мире.

Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой

Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой
Месяцы слухов, догадок и пристального внимания со стороны прессы и публики завершились неожиданной развязкой. Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина поженились.

Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости

Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости
Недвижимость традиционно считается ценным активом, однако в некоторых ситуациях отказ от нее может быть более разумным решением. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) рассказали о распространенных случаях, когда люди отказываются от недвижимости, будь то дарственная, наследство или покупка. Сомнительное наследство Одной из самых частых причин отказа от наследства является наличие долгов у умершего.

