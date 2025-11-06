Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 6 ноября

Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья

Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья
4

Клубника – это одна из самых любимых ягод, которая радует нас своим сладким вкусом и ярким цветом.

Однако врач общественного здравоохранения Дэвид Сеспедес предупредил, эта ягода может представлять серьезную опасность для здоровья. В интервью изданию Mirror он рассказал о том, что клубника накапливает больше пестицидов, чем многие другие фрукты и овощи. Это вызывает необходимость более тщательного подхода к ее употреблению.

По словам Сеспедеса, большинство людей ошибочно полагают, что достаточно просто промыть клубнику под струей воды, чтобы избавиться от вредных веществ. Однако это далеко не так. "Самая распространенная ошибка заключается в том, что люди ставят клубнику под кран всего на несколько секунд и затем хранят ее в холодильнике. Это неэффективно и не удаляет остатки пестицидов", — подчеркивает он. Кроме того, такая практика может привести к тому, что ягоды испортятся гораздо быстрее.

Чтобы уменьшить содержание пестицидов в клубнике, врач рекомендует следовать нескольким простым шагам. Во-первых, после промывания ягоды следует замочить в растворе воды с добавлением соли или трехпроцентного уксуса на 10 минут. Этот метод поможет удалить значительное количество пестицидов и бактерий, которые могут находиться на поверхности ягод. После замачивания клубнику необходимо тщательно промыть под проточной водой и высушить.

Важно также правильно хранить клубнику. Сеспедес советует помещать ягоды в хорошо проветриваемый контейнер, что способствует сохранению их свежести и предотвращает гниение. Такой подход позволяет наслаждаться вкусом клубники дольше и с минимальным риском для здоровья.

Тем временем, другие эксперты также поднимают вопросы о безопасности продуктов питания. Например, аллерголог-иммунолог Наталья Попова недавно выступила с предупреждением о вреде магазинного мороженого. Она отметила, что такие продукты часто содержат большое количество сахара, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты, что может негативно сказаться на здоровье потребителей.

Хотя клубника является вкусной и полезной ягодой, важно помнить о рисках, связанных с ее употреблением. Следуя рекомендациям врачей и принимая меры предосторожности, можно наслаждаться этой ягодой без вреда для здоровья. Важно быть внимательными к тому, что мы едим, и заботиться о своем благополучии. Уделяя внимание качеству продуктов и способам их обработки, мы можем существенно снизить риски и сохранить здоровье на долгие годы.

6 ноября 2025, 03:28
Фото: Freepik
Mirror✓ Надежный источник

