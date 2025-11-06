Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем

Ученые из Университета Ноттингема сделали значительный шаг вперед в области стоматологии, разработав инновационный белковый гель, который способен восстанавливать зубную эмаль естественным путем.

Этот уникальный продукт, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, предлагает новое решение для людей, страдающих от повреждений эмали и повышенной чувствительности зубов. В отличие от традиционных методов, которые часто используют фторсодержащие средства для временного решения проблемы, новый гель фактически "отращивает" эмаль заново.

Он создан на основе природных белков, которые способствуют росту зубной эмали у младенцев. Это означает, что гель не просто маскирует повреждения, а восстанавливает структуру зуба на молекулярном уровне.

Процесс работы геля заключается в образовании тонкого и прочного слоя на поверхности зуба, который заполняет микротрещины и поры. После нанесения начинается эпитаксиальная минерализация — процесс контролируемого роста новых кристаллов из кальция и фосфата, поступающих из слюны. Это позволяет не только восстановить поврежденную эмаль, но и укрепить здоровые зубы, предотвращая их дальнейшее разрушение.

Исследования показали, что уже через две недели после применения геля структура эмали восстанавливается до состояния здорового зуба. Это было подтверждено с помощью электронного микроскопа, который продемонстрировал значительное улучшение в состоянии эмали. Кроме того, гель можно наносить и на дентин — оголенные участки под эмалью, что помогает уменьшить чувствительность зубов и улучшить сцепление при установке пломб или виниров.

Авторы исследования подчеркивают, что новая технология безопасна и проста в использовании. Она может применяться в стоматологических клиниках так же легко, как обычные фторлаки. Это делает продукт доступным для широкого круга пациентов, которые ищут эффективные решения для ухода за своими зубами.

Создатели геля планируют вывести первый продукт на рынок в ближайший год, что может революционизировать подход к лечению и профилактике стоматологических заболеваний. Важно отметить, что в октябре ученые также выяснили, что даже один стакан воды способен активизировать естественные защитные механизмы полости рта всего за час, тем самым защищая зубы от кариеса.