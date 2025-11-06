Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 6 ноября

Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками

Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками
48

Россиян предупредили о потенциальных рисках, связанных с регулярным употреблением мяса и молочных продуктов, содержащих антибиотики.

Эксперт в области пищевой безопасности, Наталья Фоменко, заведующая кафедрой Университета РОСБИОТЕХ, акцентировал внимание на том, что антибиотики, используемые для лечения и профилактики заболеваний у сельскохозяйственных животных, могут оставаться в мясных и молочных продуктах, если не соблюдаются необходимые сроки выведения препаратов из организма животных.

Антибиотики применяются не только для лечения, но и для стимуляции роста животных. Это означает, что при использовании антибиотиков в кормлении или лечении животных важно строго следовать рекомендациям по времени, необходимому для полного выведения лекарств. В противном случае остатки антибиотиков могут оказаться в продуктах, таких как курица, свинина, говядина, молоко и яйца. Эксперт также отметила, что аналогичная ситуация наблюдается и с рыбой и морепродуктами, которые часто выращиваются в искусственных условиях и могут получать корма с антибиотиками.

Согласно действующему законодательству, для производства мясных и молочных продуктов запрещено использовать сырье от больных животных или тех, которые находятся на карантине. Инструкции к антибиотикам четко прописывают сроки выведения препаратов из организма животного. Однако эти сроки могут варьироваться в зависимости от конкретного случая. Пока антибиотики не выведены полностью, животное не должно быть отправлено на убой или использоваться для производства молока.

Важным этапом обеспечения безопасности продуктов является ветеринарно-санитарная экспертиза. Все мясные продукты и молочные изделия проходят проверку, чтобы подтвердить их безопасность для потребления. Законодательный контроль помогает минимизировать риски появления опасных уровней антибиотиков в продукции, представленной на рынке.

Тем не менее, полностью исключить возможность присутствия антибиотиков в продуктах невозможно. Поэтому Фоменко рекомендует потребителям быть внимательными при выборе продуктов. Она советует обращать внимание на сертификаты качества и выбирать проверенных производителей. Это поможет снизить риски, связанные с потенциальным содержанием антибиотиков в пище.

Систематическое употребление мяса и молочных продуктов с остатками антибиотиков может привести к серьезным последствиям для здоровья. Среди них — аллергические реакции, нарушения микрофлоры кишечника и развитие устойчивости бактерий к антибиотикам. Это может значительно усложнить лечение инфекционных заболеваний, так как стандартные препараты перестанут быть эффективными. Таким образом, важно осознанно подходить к выбору продуктов питания и учитывать возможные риски для здоровья.

В последние годы все больше внимания уделяется качеству продуктов питания, особенно мяса и молочных изделий. Одной из серьезных проблем является использование антибиотиков в сельском хозяйстве, что вызывает опасения у экспертов и потребителей. Как рассказала Наталья Фоменко, заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ, регулярное употребление мяса и молока, содержащих остатки антибиотиков, может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.

Антибиотики применяются для лечения болезней животных, а также для профилактики заболеваний и стимуляции роста. Однако если животные не проходят необходимый период времени для выведения препаратов, антибиотики могут остаться в мясных продуктах, молоке и даже яйцах. Это касается не только традиционных видов мяса, таких как курица, свинина и говядина, но и рыбы, особенно той, что выращивается в искусственных водоемах.

Фоменко подчеркнула, что для обеспечения безопасности пищевых продуктов существует строгий контроль. Все мясные изделия и молочные продукты должны проходить ветеринарно-санитарную экспертизу. Это позволяет удостовериться в том, что продукция не содержит опасных уровней антибиотиков. Тем не менее, полностью исключить их присутствие невозможно.

Производители обязаны указывать в сопроводительных документах информацию о применении ветеринарных препаратов, включая наименование лекарства и дату последнего применения. Однако важно помнить, что сроки выведения антибиотиков могут варьироваться в зависимости от конкретного препарата и состояния животного. Поэтому до полного выведения антибиотиков животное не должно быть отправлено на убой или использоваться для производства молока.

Постоянное употребление продуктов с остатками антибиотиков может привести к серьезным последствиям для здоровья. Это может вызвать аллергические реакции, нарушения микрофлоры кишечника и развитие устойчивости бактерий к антибиотикам. В результате обычные инфекции могут стать труднолечимыми, что представляет серьезную угрозу для общественного здоровья.

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют обращать внимание на выбор продуктов. Лучше всего покупать мясо и молочные изделия у проверенных производителей, которые могут предоставить сертификаты качества. Также важно следить за тем, чтобы продукты имели соответствующую маркировку и прошли необходимые проверки.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2025, 08:37
Фото: Freepik
Газета.ru✓ Надежный источник

