Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками

Россиян предупредили о потенциальных рисках, связанных с регулярным употреблением мяса и молочных продуктов, содержащих антибиотики.

Эксперт в области пищевой безопасности, Наталья Фоменко, заведующая кафедрой Университета РОСБИОТЕХ, акцентировал внимание на том, что антибиотики, используемые для лечения и профилактики заболеваний у сельскохозяйственных животных, могут оставаться в мясных и молочных продуктах, если не соблюдаются необходимые сроки выведения препаратов из организма животных.

Антибиотики применяются не только для лечения, но и для стимуляции роста животных. Это означает, что при использовании антибиотиков в кормлении или лечении животных важно строго следовать рекомендациям по времени, необходимому для полного выведения лекарств. В противном случае остатки антибиотиков могут оказаться в продуктах, таких как курица, свинина, говядина, молоко и яйца. Эксперт также отметила, что аналогичная ситуация наблюдается и с рыбой и морепродуктами, которые часто выращиваются в искусственных условиях и могут получать корма с антибиотиками.

Согласно действующему законодательству, для производства мясных и молочных продуктов запрещено использовать сырье от больных животных или тех, которые находятся на карантине. Инструкции к антибиотикам четко прописывают сроки выведения препаратов из организма животного. Однако эти сроки могут варьироваться в зависимости от конкретного случая. Пока антибиотики не выведены полностью, животное не должно быть отправлено на убой или использоваться для производства молока.

Важным этапом обеспечения безопасности продуктов является ветеринарно-санитарная экспертиза. Все мясные продукты и молочные изделия проходят проверку, чтобы подтвердить их безопасность для потребления. Законодательный контроль помогает минимизировать риски появления опасных уровней антибиотиков в продукции, представленной на рынке.

Тем не менее, полностью исключить возможность присутствия антибиотиков в продуктах невозможно. Поэтому Фоменко рекомендует потребителям быть внимательными при выборе продуктов. Она советует обращать внимание на сертификаты качества и выбирать проверенных производителей. Это поможет снизить риски, связанные с потенциальным содержанием антибиотиков в пище.

Систематическое употребление мяса и молочных продуктов с остатками антибиотиков может привести к серьезным последствиям для здоровья. Среди них — аллергические реакции, нарушения микрофлоры кишечника и развитие устойчивости бактерий к антибиотикам. Это может значительно усложнить лечение инфекционных заболеваний, так как стандартные препараты перестанут быть эффективными. Таким образом, важно осознанно подходить к выбору продуктов питания и учитывать возможные риски для здоровья.

