Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман поделились полезными советами о том, как быстро заснуть после пробуждения ночью. В своем эфире они обсудили различные методы, которые помогут справиться с бессонницей и вернуть спокойствие.

Одним из ключевых советов Малышевой является выпивание стакана воды при ночном пробуждении. Она рекомендует делать это мелкими глотками, что не только увлажняет организм, но и помогает переключить внимание на физические ощущения, что может способствовать расслаблению. Вода также способствует нормализации обмена веществ, что может быть полезно в ночное время.

Герман Гандельман добавил, что важно создать комфортные условия для сна. Он советует использовать технику заземления, которая заключается в том, чтобы сосредоточиться на своем теле и расслабить каждую его часть. Это помогает отвлечься от тревожных мыслей и настроиться на спокойный сон. Гандельман подчеркнул, что важно не спешить вставать с кровати и не включать свет, если это не требуется.

Кроме того, врач рекомендует спать под тяжелым одеялом. Это создает эффект «объятия», который может помочь уменьшить уровень тревожности и способствовать более глубокому сну. Тяжелое одеяло может также помочь улучшить качество сна, так как оно способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за хорошее самочувствие и сон.

Также в программе была озвучена техника дыхательной гимнастики. Гандельман предложил сделать медленный вдох, затем задержать дыхание на несколько секунд и аккуратно выдохнуть. Эта простая практика помогает успокоить нервную систему и подготовить организм ко сну.

Малышева подчеркнула важность создания обстановки, способствующей отдыху. Она рекомендовала использовать маску для глаз, если есть такая возможность, чтобы исключить лишний свет. Это поможет организму лучше адаптироваться к ночному времени и быстрее заснуть.

В завершение эфира Малышева отметила, что если вы проснулись посреди ночи и не чувствуете необходимости вставать, лучше оставаться в постели и продолжать лежать. Главное — не паниковать и не подскакивать, а позволить себе расслабиться и вернуться в мир сновидений.