Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин поделился своими прогнозами о наступлении зимы в Москве и Московской области в 2025 году. По его словам, метеорологическая зима, характеризующаяся минусовыми температурами и снегопадами, начнет проявляться уже на следующей неделе.

Ильин отметил, что ночные заморозки ожидаются уже в ночь на 11 ноября. Температура в это время может опуститься до нуля, а местами даже до минус двух градусов. Днем же температура воздуха останется близкой к нулю, что говорит о начале зимнего периода. "С 11 ноября ночные заморозки станут реальностью для столичного региона. Днем температура будет колебаться около нуля или незначительно ниже, что является одним из признаков начала метеорологической зимы", — сообщил синоптик.

Однако стоит отметить, что в северной части Московской области температура может опуститься до минус двух градусов, тогда как в самой Москве и южном Подмосковье она пока останется положительной — от одного до четырех градусов тепла. Ильин также добавил, что после 13 ноября возможно поступление более тёплого воздуха с юга, что может отложить наступление стабильных зимних условий на вторую половину ноября.

Что касается первых снегопадов, то синоптик пояснил, что они также будут задерживаться, отмечает RidLife. Первоначально ожидалось, что снег начнёт выпадать с 12 по 14 ноября, но теперь эти сроки перенесены на 15-17 ноября. "Снегопады немного отстают от холодов. Мы пересмотрели прогноз и теперь ожидаем осадки позже", — отметил Ильин.

Ранее Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, также предупреждал водителей о необходимости подготовки к зимним условиям. С понижением температуры и ожидаемыми осадками автомобилистам рекомендуется установить зимнюю резину, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

Жители Москвы и Подмосковья могут готовиться к зиме, которая вступит в свои права уже в ближайшие дни. Ночные заморозки и первые снегопады станут важными сигналами о смене сезона. Синоптики продолжают следить за изменениями погоды и предоставляют актуальные данные о температурных колебаниях и осадках. Важно оставаться информированными и подготовленными к зимним условиям, чтобы сделать этот сезон максимально комфортным.