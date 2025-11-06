18-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты

В мире спорта не только достижения атлетов вызывают интерес, но и их образы, которые порой становятся объектом обсуждения и восхищения.

Недавно в британских СМИ разразилась настоящая сенсация: 18-летний чемпион мира по дартсу Люк Литтлер был признан самым сексуальным мужчиной планеты. Этот титул стал результатом опроса, в котором участвовали две тысячи женщин из Великобритании. В результате Литтлер обошел таких известных спортсменов, как испанский теннисист Карлос Алькарас и английский футболист Джуд Беллингем.

Литтлер, который только начинает свою карьеру на профессиональной арене, уже успел завоевать сердца многих поклонниц. Его успехи в дартсе и харизматичная внешность сделали его не только популярным спортсменом, но и настоящим секс-символом. Награждение титулом «самый сексуальный мужчина» стало для него неожиданным, но приятным сюрпризом.

Интересно, что в России также есть свои секс-символы среди спортсменок. Журналист Дмитрий Губерниев 4 октября 2025 года выделил биатлонисток Викторию Метелю и Екатерину Мошкову (в прошлом Носкова), а также легкоатлетку Полину Кнороз, назвав их самыми сексуальными спортсменками страны. Это подчеркивает, что привлекательность спортсменов не знает границ, и каждый из них может стать объектом восхищения.

Однако мир спорта не всегда бывает безоблачным. В последние годы международные события оказали влияние на участие российских спортсменов в крупных турнирах. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских атлетов от международных соревнований.

Эта мера вызвала широкий резонанс и обсуждения в спортивной среде. Тем не менее, в декабре 2023 года МОК изменил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. В результате во Францию отправились 15 российских атлетов, которым было запрещено использовать символику своей страны, включая флаг и гимн.

Признание Люка Литтлера самым сексуальным мужчиной мира — это не только дань уважения его достижениям в дартсе, но и отражение того, как спорт может влиять на общественное мнение и формировать образы современных ролевых моделей.