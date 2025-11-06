18-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Четверг 6 ноября

13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться 19:56Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 16:5435-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни 14:08Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета 12:50Леван Тодуа высказался об уехавших звездах и назвал имена самых интересных артистов 12:03Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола 09:19Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня 06:35Разрешите себе поплакать: почему крик и слезы – это не слабость, а лекарство от стресса 03:23Что нельзя делать 2 ноября в Артемьев день – история, приметы и традиции
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

18-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты

18-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты

В мире спорта не только достижения атлетов вызывают интерес, но и их образы, которые порой становятся объектом обсуждения и восхищения.

Недавно в британских СМИ разразилась настоящая сенсация: 18-летний чемпион мира по дартсу Люк Литтлер был признан самым сексуальным мужчиной планеты. Этот титул стал результатом опроса, в котором участвовали две тысячи женщин из Великобритании. В результате Литтлер обошел таких известных спортсменов, как испанский теннисист Карлос Алькарас и английский футболист Джуд Беллингем.

Литтлер, который только начинает свою карьеру на профессиональной арене, уже успел завоевать сердца многих поклонниц. Его успехи в дартсе и харизматичная внешность сделали его не только популярным спортсменом, но и настоящим секс-символом. Награждение титулом «самый сексуальный мужчина» стало для него неожиданным, но приятным сюрпризом.

Интересно, что в России также есть свои секс-символы среди спортсменок. Журналист Дмитрий Губерниев 4 октября 2025 года выделил биатлонисток Викторию Метелю и Екатерину Мошкову (в прошлом Носкова), а также легкоатлетку Полину Кнороз, назвав их самыми сексуальными спортсменками страны. Это подчеркивает, что привлекательность спортсменов не знает границ, и каждый из них может стать объектом восхищения.

Однако мир спорта не всегда бывает безоблачным. В последние годы международные события оказали влияние на участие российских спортсменов в крупных турнирах. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских атлетов от международных соревнований.

Эта мера вызвала широкий резонанс и обсуждения в спортивной среде. Тем не менее, в декабре 2023 года МОК изменил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. В результате во Францию отправились 15 российских атлетов, которым было запрещено использовать символику своей страны, включая флаг и гимн.

Признание Люка Литтлера самым сексуальным мужчиной мира — это не только дань уважения его достижениям в дартсе, но и отражение того, как спорт может влиять на общественное мнение и формировать образы современных ролевых моделей.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2025, 14:11
Фото: Freepik
Sport Baza✓ Надежный источник

По теме

Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом

Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе

Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе
Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин поделился своими прогнозами о наступлении зимы в Москве и Московской области в 2025 году. По его словам, метеорологическая зима, характеризующаяся минусовыми температурами и снегопадами, начнет проявляться уже на следующей неделе. Ильин отметил, что ночные заморозки ожидаются уже в ночь на 11 ноября.

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества?

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества?
6 ноября на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Это стало неожиданным событием для астрономов и жителей нашей планеты. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что в районе полуночи по московскому времени геомагнитный индекс Kp достиг значений от G2 до G3, что соответствует средним и сильным бурям.

Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб

Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб
Александр Овечкин, капитан команды Washington Capitals, стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который достиг невероятного рубежа в 900 заброшенных шайб. Этот рекорд, установленный в рамках регулярного чемпионата, навсегда изменил представление о достижениях в мировом хоккее и стал знаковым событием для всех поклонников этого вида спорта.

Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью

Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью
Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман поделились полезными советами о том, как быстро заснуть после пробуждения ночью. В своем эфире они обсудили различные методы, которые помогут справиться с бессонницей и вернуть спокойствие. Одним из ключевых советов Малышевой является выпивание стакана воды при ночном пробуждении.

Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками

Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками
Россиян предупредили о потенциальных рисках, связанных с регулярным употреблением мяса и молочных продуктов, содержащих антибиотики. Эксперт в области пищевой безопасности, Наталья Фоменко, заведующая кафедрой Университета РОСБИОТЕХ, акцентировал внимание на том, что антибиотики, используемые для лечения и профилактики заболеваний у сельскохозяйственных животных, могут оставаться в мясных и молочных продуктах, если не соблюдаются необходимые сроки выведения препаратов из организма животных.

Выбор читателей

04/11ВтрСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 05/11СрдСвадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 05/11СрдМясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 05/11СрдКому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 04/11ВтрВыявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 05/11СрдЧто нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции