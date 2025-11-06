Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками

Размер выплат теперь будет еще сильнее зависеть от двух ключевых факторов: вашего трудового стажа и, что самое важное, размера вашей официальной зарплаты за последние два года.



Основная идея реформы — сделать систему выплат более прозрачной и напрямую привязанной к легальному трудовому вкладу человека. Если раньше расчеты были сложными, то с 2026 года формула становится более понятной, но и более строгой.

Все выплаты по больничному листу будут рассчитываться исключительно на основе официальных заработков за два предыдущих года, включая не только оклад, но и все задекларированные премии, надбавки и доплаты.

Новая математика: сколько вам заплатят, если вы заболеете?

Размер компенсации теперь будет четко привязан к вашему официальному трудовому стажу.

Кто получит 100% от среднего заработка?

Полную компенсацию своего дохода во время болезни смогут получить две категории работников:

Сотрудники со стажем более 8 лет. Это главное поощрение за долгую и официальную трудовую деятельность. Родители, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 8 лет. Важное социальное нововведение: стаж родителя в этом случае не будет иметь значения, выплата всегда будет стопроцентной, чтобы поддержать семьи с маленькими детьми.

Кто получит 80% и 60%?

80% от среднего заработка начислят сотрудникам, чей официальный рабочий стаж составляет от 6 до 8 лет.

60% от среднего заработка получат работники со стажем от 5 до 6 лет.

Что делать новичкам?

Для тех, кто только начал свою карьеру, правила особые. Работникам со стажем менее полугода выплаты по больничному будут рассчитываться не от зарплаты, а исходя из МРОТ (минимального размера оплаты труда) с учетом районных коэффициентов.

Хорошие новости для самозанятых

Еще одно важное изменение, которое готовит Министерство труда, — это возможность для самозанятых также получать оплату по больничному листу. Сейчас прорабатываются поправки, которые позволят им добровольно вносить социальные взносы и, в случае болезни, претендовать на компенсацию. Это большой шаг к социальному равенству между разными формами занятости.

Главное предупреждение: ловушка "серой" зарплаты

Новые правила станут холодным душем для тех, кто получает часть зарплаты "в конверте".

Как это работает? Допустим, ваш реальный доход — 80 000 рублей, но официально по документам проходит только 25 000 рублей (МРОТ). Именно с этой минимальной суммы и будут рассчитываться все проценты по больничному. Даже если у вас 20 лет стажа, ваши 100% будут считаться от 25 000, а не от 80 000. В итоге выплата будет минимальной.

Вывод прост : чем "белее" ваша зарплата, тем надежнее вы защищены в случае болезни.

С 2026 года система становится честнее по отношению к тем, кто работает долго и официально. Она поощряет большой стаж и полностью "белую" зарплату, а также поддерживает родителей маленьких детей. Для всех остальных это серьезный повод задуматься о легальности своих трудовых отношений, ведь от этого теперь напрямую зависит их финансовая безопасность во время болезни.