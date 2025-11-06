Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс

Новое исследование канадских ученых буквально разделило всех на тех, кому можно, и тех, кому категорически нельзя.



Исследователи из университетов Торонто и Лаваля решили копнуть глубже и опросили больше тысячи взрослых об их вечерних привычках. Результаты оказались, мягко говоря, неожиданными, сообщает RidLife.

Выяснилось, что у взрослых, которые каждый день листают ленту перед сном, качество сна в целом не хуже, чем у тех, кто этого принципиально избегает. Более того, эта группа "завсегдатаев" чаще сообщала о регулярном времени отхода ко сну и чувствовала себя бодрее днем. Похоже, для организма это просто стало частью вечернего ритуала, как чистка зубов.

Но самое интересное в исследовании – это не те, кому можно, а те, кому телефон действительно мешает.

Парадокс смартфона: почему "иногда" хуже, чем "всегда"

Ученые выделили три группы с очень разными результатами по качеству сна. Приготовьтесь удивляться:

Лучший сон. У тех, кто брал в руки гаджет реже одного раза в неделю. Логично, их организм не привык к ночным экранам. Нормальный сон. У тех, кто пользовался телефоном каждый вечер. Их организм адаптировался и воспринимал это как рутину. Худший сон. А вот самые плохие показатели сна оказались у тех, кто сидел в телефоне чаще раза в неделю, но не каждый день. То есть бессистемно.

Вывод? Нерегулярное использование гаджета сбивает внутренние часы гораздо сильнее, чем стабильная ежедневная привычка. Организм просто не понимает, чего от него хотят: то ли расслабляться, то ли готовиться к порции дофамина от смешных видео. Но почему же тогда все так боятся синего света?

Почему взрослым можно, а подросткам – нет?

А вот и тот самый нюанс, о котором мы говорили в заголовке. Все предыдущие страшилки о синем свете не учитывали один ключевой фактор – возраст.

Подростки. В период полового созревания их организм становится гиперчувствительным к свету. Синий свет экрана для них – как громкая сирена, кричащая мозгу: "Не спать! Еще день!". Поэтому для тинейджеров правило "час без гаджетов до сна" остается золотым.

С возрастом все меняется. Наша восприимчивость к свету снижается, а хрусталик глаза начинает работать как естественный "светофильтр", ослабляя воздействие синего спектра.

Проще говоря, то, что для подростка – световая бомба, для взрослого – просто лампочка. Но как понять, к какой категории относитесь лично вы?

Как понять, вредит ли телефон лично вам: простой эксперимент

Исследователи предлагают не верить никому на слово, а стать ученым для самого себя. Эксперимент займет всего две недели.

Неделя 1: Обычный режим. Живите как обычно. Если привыкли смотреть видео перед сном – смотрите. Каждое утро честно записывайте в заметки, как вы спали: легко ли заснули, просыпались ли ночью, чувствовали ли себя отдохнувшим утром.

Неделя 2: Режим "детокс". Полностью откажитесь от телефона, планшета и ноутбука за час до сна. Почитайте бумажную книгу, помедитируйте, послушайте спокойную музыку. И так же каждое утро фиксируйте свои ощущения.

Сравните результаты. Через две недели у вас на руках будет объективная картина. Если во вторую неделю вы спали как младенец и просыпались полным сил – поздравляем, ваш организм будет благодарен за отказ от вечернего экрана. Если же разницы нет – значит, лично для вас смартфон перед сном не является той угрозой, о которой все говорят.

Так что слушайте не только ученых, но и собственный организм. Возможно, он давно пытается вам что-то сказать.