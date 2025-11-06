Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Четверг 6 ноября

19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться 19:56Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения 16:5435-летний мужчина постарел на глазах из-за простой и неочевидной болезни
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс

Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс
3

Новое исследование канадских ученых буквально разделило всех на тех, кому можно, и тех, кому категорически нельзя.

Исследователи из университетов Торонто и Лаваля решили копнуть глубже и опросили больше тысячи взрослых об их вечерних привычках. Результаты оказались, мягко говоря, неожиданными, сообщает RidLife.

Выяснилось, что у взрослых, которые каждый день листают ленту перед сном, качество сна в целом не хуже, чем у тех, кто этого принципиально избегает. Более того, эта группа "завсегдатаев" чаще сообщала о регулярном времени отхода ко сну и чувствовала себя бодрее днем. Похоже, для организма это просто стало частью вечернего ритуала, как чистка зубов.

Но самое интересное в исследовании – это не те, кому можно, а те, кому телефон действительно мешает.

Парадокс смартфона: почему "иногда" хуже, чем "всегда"

Ученые выделили три группы с очень разными результатами по качеству сна. Приготовьтесь удивляться:

  1. Лучший сон. У тех, кто брал в руки гаджет реже одного раза в неделю. Логично, их организм не привык к ночным экранам.
  2. Нормальный сон. У тех, кто пользовался телефоном каждый вечер. Их организм адаптировался и воспринимал это как рутину.
  3. Худший сон. А вот самые плохие показатели сна оказались у тех, кто сидел в телефоне чаще раза в неделю, но не каждый день. То есть бессистемно.

Вывод? Нерегулярное использование гаджета сбивает внутренние часы гораздо сильнее, чем стабильная ежедневная привычка. Организм просто не понимает, чего от него хотят: то ли расслабляться, то ли готовиться к порции дофамина от смешных видео. Но почему же тогда все так боятся синего света?

Почему взрослым можно, а подросткам – нет?

А вот и тот самый нюанс, о котором мы говорили в заголовке. Все предыдущие страшилки о синем свете не учитывали один ключевой фактор – возраст.

  • Подростки. В период полового созревания их организм становится гиперчувствительным к свету. Синий свет экрана для них – как громкая сирена, кричащая мозгу: "Не спать! Еще день!". Поэтому для тинейджеров правило "час без гаджетов до сна" остается золотым.
  • Взрослые. С возрастом все меняется. Наша восприимчивость к свету снижается, а хрусталик глаза начинает работать как естественный "светофильтр", ослабляя воздействие синего спектра.

Проще говоря, то, что для подростка – световая бомба, для взрослого – просто лампочка. Но как понять, к какой категории относитесь лично вы?

Как понять, вредит ли телефон лично вам: простой эксперимент

Исследователи предлагают не верить никому на слово, а стать ученым для самого себя. Эксперимент займет всего две недели.

Неделя 1: Обычный режим. Живите как обычно. Если привыкли смотреть видео перед сном – смотрите. Каждое утро честно записывайте в заметки, как вы спали: легко ли заснули, просыпались ли ночью, чувствовали ли себя отдохнувшим утром.

Неделя 2: Режим "детокс". Полностью откажитесь от телефона, планшета и ноутбука за час до сна. Почитайте бумажную книгу, помедитируйте, послушайте спокойную музыку. И так же каждое утро фиксируйте свои ощущения.

Сравните результаты. Через две недели у вас на руках будет объективная картина. Если во вторую неделю вы спали как младенец и просыпались полным сил – поздравляем, ваш организм будет благодарен за отказ от вечернего экрана. Если же разницы нет – значит, лично для вас смартфон перед сном не является той угрозой, о которой все говорят.

Так что слушайте не только ученых, но и собственный организм. Возможно, он давно пытается вам что-то сказать.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2025, 20:35
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция

Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам

Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам
Представьте: каждый месяц на карту вашей жены приходит фиксированная сумма не от вас, а по закону. За то, что она ведет хозяйство. Группа общественных деятелей выступила с предложением, которое может навсегда изменить правила игры в российских семьях.

Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое

Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое
Казалось, дни Голливуда для нее остались в прошлом, но герцогиня Сассекская решила иначе. Меган Маркл снова взялась за старое и вернулась на съемочную площадку.

Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов
В эпоху многоступенчатых систем ухода за кожей и бесконечных баночек от мировых брендов, профессиональные визажисты и бьюти-эксперты до сих пор держат в своих чемоданчиках старые, проверенные средства. Эти "копеечные" кремы, созданные еще в советские времена, обладают настолько сильными, а главное, понятными составами, что легко дают фору дорогостоящему люксу.

Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем?

Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем?
Существует простой и доступный рецепт утреннего напитка, который многие называют "эликсиром для сосудов". Забота о здоровье сердца и сосудов — это не всегда про дорогие лекарства и сложные процедуры.

Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками

Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками
Размер выплат теперь будет еще сильнее зависеть от двух ключевых факторов: вашего трудового стажа и, что самое важное, размера вашей официальной зарплаты за последние два года. Основная идея реформы — сделать систему выплат более прозрачной и напрямую привязанной к легальному трудовому вкладу человека.

Выбор читателей

04/11ВтрСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 05/11СрдМясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 05/11СрдСвадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 05/11СрдКому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 05/11СрдРЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 05/11СрдЧто нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции