Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое

Казалось, дни Голливуда для нее остались в прошлом, но герцогиня Сассекская решила иначе.



Меган Маркл снова взялась за старое и вернулась на съемочную площадку. Этот маленький шаг может стать большим началом новой (или хорошо забытой старой) главы в ее жизни, сообщает Клео.ру.

Из дворца – на съемочную площадку: что это был за проект?

Забудьте о строгих протоколах и благотворительных приемах. Меган Маркл снова оказалась в своей родной стихии – перед объективом камеры. Герцогиня снялась в эпизоде нового сериала "Близкие друзья" от студии Amazon MGM. Съемки проходили в солнечной Калифорнии, которая стала для пары вторым домом.

Это ее первая актерская работа за долгие восемь лет, и хотя роль была небольшой (всего один эпизод), для самой Меган она стала символическим событием. Но зачем ей это понадобилось сейчас, когда, казалось бы, у нее есть все?

Не ради денег: зачем герцогине снова понадобились камеры?

Инсайдеры уверяют: дело вовсе не в гонораре. Для Меган это была своего рода "проверка связи". После многолетнего перерыва ей было важно понять, чувствует ли она себя так же комфортно и уверенно на съемочной площадке, как раньше.

По сути, это был эмоциональный эксперимент: сможет ли она снова стать той актрисой, которой была до встречи с принцем? Или жизнь во дворце навсегда изменила ее отношение к этой профессии? Судя по всему, первый тест прошел успешно. Ведь когда-то именно камеры сделали ее звездой…

Вспомнить все: как "Форс-мажоры" уступили место короне

Многие помнят Меган Маркл по роли яркой и амбициозной Рэйчел Зейн в популярном сериале "Форс-мажоры". Она снималась в нем несколько лет и была на пике своей карьеры, когда в ее жизни появился принц Гарри.

В 2017 году, готовясь к свадьбе, она сделала выбор: карьера или любовь и титул. Меган выбрала второе и официально объявила о завершении актерской деятельности. Ее путь от звезды сериалов до члена самой известной в мире монархии был головокружительным. Но теперь, когда королевский протокол остался позади, правила игры снова изменились.

Что дальше: ждать ли полноценного возвращения в Голливуд?

После переезда в США в 2020 году и отказа от королевских обязанностей Гарри и Меган сосредоточились на собственных медийных проектах. Но одно дело – быть продюсером или ведущей подкаста, и совсем другое – играть роль, перевоплощаться в другого человека.

Появление в сериале – это четкий сигнал: Меган не закрыла для себя дверь в мир кино. Возможно, эта эпизодическая роль была лишь пробой пера перед чем-то большим. Похоже, с полной поддержкой мужа, герцогиня Сассекская готова доказать всем, что она может успешно совмещать семейную жизнь и голливудскую карьеру.