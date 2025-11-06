Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 6 ноября

Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое

Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое
48

Казалось, дни Голливуда для нее остались в прошлом, но герцогиня Сассекская решила иначе.

Меган Маркл снова взялась за старое и вернулась на съемочную площадку. Этот маленький шаг может стать большим началом новой (или хорошо забытой старой) главы в ее жизни, сообщает Клео.ру.

Из дворца – на съемочную площадку: что это был за проект?

Забудьте о строгих протоколах и благотворительных приемах. Меган Маркл снова оказалась в своей родной стихии – перед объективом камеры. Герцогиня снялась в эпизоде нового сериала "Близкие друзья" от студии Amazon MGM. Съемки проходили в солнечной Калифорнии, которая стала для пары вторым домом.

Это ее первая актерская работа за долгие восемь лет, и хотя роль была небольшой (всего один эпизод), для самой Меган она стала символическим событием. Но зачем ей это понадобилось сейчас, когда, казалось бы, у нее есть все?

Не ради денег: зачем герцогине снова понадобились камеры?

Инсайдеры уверяют: дело вовсе не в гонораре. Для Меган это была своего рода "проверка связи". После многолетнего перерыва ей было важно понять, чувствует ли она себя так же комфортно и уверенно на съемочной площадке, как раньше.

По сути, это был эмоциональный эксперимент: сможет ли она снова стать той актрисой, которой была до встречи с принцем? Или жизнь во дворце навсегда изменила ее отношение к этой профессии? Судя по всему, первый тест прошел успешно. Ведь когда-то именно камеры сделали ее звездой…

Вспомнить все: как "Форс-мажоры" уступили место короне

Многие помнят Меган Маркл по роли яркой и амбициозной Рэйчел Зейн в популярном сериале "Форс-мажоры". Она снималась в нем несколько лет и была на пике своей карьеры, когда в ее жизни появился принц Гарри.

В 2017 году, готовясь к свадьбе, она сделала выбор: карьера или любовь и титул. Меган выбрала второе и официально объявила о завершении актерской деятельности. Ее путь от звезды сериалов до члена самой известной в мире монархии был головокружительным. Но теперь, когда королевский протокол остался позади, правила игры снова изменились.

Что дальше: ждать ли полноценного возвращения в Голливуд?

После переезда в США в 2020 году и отказа от королевских обязанностей Гарри и Меган сосредоточились на собственных медийных проектах. Но одно дело – быть продюсером или ведущей подкаста, и совсем другое – играть роль, перевоплощаться в другого человека.

Появление в сериале – это четкий сигнал: Меган не закрыла для себя дверь в мир кино. Возможно, эта эпизодическая роль была лишь пробой пера перед чем-то большим. Похоже, с полной поддержкой мужа, герцогиня Сассекская готова доказать всем, что она может успешно совмещать семейную жизнь и голливудскую карьеру.

6 ноября 2025, 18:25
Меган Маркл. Фото: Youtube / @channel_cultura
Клео.ру✓ Надежный источник

Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

