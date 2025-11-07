Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России

С приближением новогодних праздников россияне активно планируют свои поездки, и согласно данным сервиса "Авиасейлс", уже определились с наиболее популярными направлениями как внутри страны, так и за ее пределами. В этом году россияне проявляют интерес к как традиционным, так и экзотическим местам для отдыха.

На первом месте среди популярных направлений для новогоднего отдыха в России оказались столица — Москва, культурная столица — Санкт-Петербург и курортный город Сочи. Эти города привлекают туристов не только яркими праздничными мероприятиями, но и возможностью насладиться зимней атмосферой.

Кроме того, в топ-10 также вошли Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Уфа и Новосибирск. Это говорит о том, что россияне предпочитают разнообразие в своих поездках, выбирая как крупные мегаполисы, так и менее известные города.

Согласно статистике, 58% всех купленных авиабилетов приходится на внутренние рейсы, а 42% — на зарубежные направления. Это свидетельствует о том, что россияне по-прежнему ценят возможности путешествий внутри страны, однако интерес к заграничным поездкам также остается высоким.

Наиболее популярным направлением для отдыха за границей в новогодние праздники стал Таиланд. Эта экзотическая страна привлекает туристов своими пляжами, теплым климатом и разнообразием культурных мероприятий. На втором месте — Узбекистан, который предлагает уникальное сочетание исторических достопримечательностей и восточного колорита. Замыкает тройку лидеров Турция, известная своими курортами и гостеприимством.

Кроме того, россияне выбирают такие направления, как Китай, Казахстан, ОАЭ, Грузия, Беларусь, Армения и Вьетнам. Эти страны предлагают туристам широкий спектр возможностей для отдыха и развлечений.

Аналитики отмечают, что средняя продолжительность поездки за границу составляет около 10 дней. Однако многие россияне планируют провести новогодние каникулы в Таиланде и Вьетнаме более двух недель. Это говорит о стремлении насладиться отдыхом и отдохнуть от повседневной суеты.

Самым семейным направлением признаны ОАЭ, куда отправляются целыми семьями для того, чтобы насладиться комфортом и высоким уровнем сервиса.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении цен на авиабилеты в начале декабря. Специалисты отметили, что перелеты по России стали значительно дешевле по сравнению с ноябрем. Однако это снижение может быть временным затишьем перед ожидаемым повышением цен в праздничный период.