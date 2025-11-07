Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы

Врачи призвали россиян не терпеть боль, подчеркивая, что это может иметь серьезные последствия для здоровья.

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-геронтолог Светлана Трофимова и врач-реабилитолог Сергей Агапкин обсудили опасности, связанные с игнорированием болевых сигналов организма.

Светлана Трофимова отметила, что боль является мощным стресс-фактором для организма. При этом в ответ на болевые ощущения происходит выброс гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. Эти гормоны активируют сердечно-сосудистую систему, заставляя сердце биться быстрее и сужая сосуды. Это приводит к повышению артериального давления, что создает дополнительную нагрузку на сердце и может вызвать гипертонический кризис у людей с уже существующими проблемами сердечно-сосудистой системы.

Сергей Агапкин добавил, что хроническая боль может истощать нервную систему. В результате она становится более чувствительной и начинает реагировать даже на легкие раздражители, которые ранее не вызывали дискомфорта. «Терпеть боль — это не проявление силы, а огромная ошибка, за которую приходится платить», — подчеркнула Трофимова. Она призвала россиян не игнорировать болевые симптомы и принимать обезболивающие препараты, такие как парацетамол.

Важно отметить, что многие люди, особенно в нашей культуре, привыкли считать терпение боли признаком стойкости и силы духа. Однако врачи утверждают, что это заблуждение. Боль — это сигнал организма о том, что что-то не так, и игнорировать его крайне опасно. Трофимова напомнила, что своевременное обращение за медицинской помощью и использование обезболивающих могут существенно улучшить качество жизни и предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Кроме того, в программе обсуждались и другие аспекты здоровья пожилых людей. Агапкин и Трофимова поделились рекомендациями по улучшению состояния пожилых пациентов. Например, они советовали употреблять в пищу фундук, грибы и бананы, которые могут помочь устранить так называемый «запах старости». Эти продукты богаты витаминами и минералами, способствующими общему укреплению здоровья.