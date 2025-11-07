Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование

В последние годы в России наблюдается заметная тенденция к снижению покупательной способности населения, что влияет на рынок электроники.

Как сообщают "Ведомости", средний чек на покупки электроники в стране за период с января по сентябрь 2025 года составил 55,4 тысячи рублей, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные были получены на основе анализа сервиса CDEK.Shopping, который фиксирует изменения в потребительских предпочтениях.

Согласно информации от крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", медианная цена на рынке электроники и бытовой техники также снизилась — на 8% до 8,34 тысячи рублей. Это говорит о том, что россияне все чаще выбирают более доступные варианты техники, что подтверждается ростом продаж планшетов в ценовом сегменте 10-15 тысяч рублей. Участники рынка отмечают, что это говорит о смещении интересов потребителей в сторону бюджетных решений.

Однако не все категории электроники демонстрируют положительную динамику. Например, согласно данным "Марвел-дистрибуции", рынок ноутбуков сократился на 15% по количеству проданных единиц и на 19% в денежном выражении. Это свидетельствует о том, что россияне предпочитают более дешевые устройства или вовсе отказываются от покупки новых ноутбуков. В то же время на рынке смартфонов наблюдается еще более резкое падение: продажи упали на 43% в штуках и на 41% в денежном выражении, что указывает на отказ потребителей от обновления своих мобильных устройств.

Общая картина показывает, что в 2025 году россияне все чаще откладывают покупки в непродовольственных категориях товаров, включая электронику. Причины этого явления кроются в экономической ситуации в стране. Высокие ключевые ставки способствуют тому, что люди предпочитают инвестировать свои средства в более безопасные финансовые инструменты, вместо того чтобы тратить их на дорогие товары. Это также связано с ростом цен на основные категории товаров, такие как одежда и обувь, что дополнительно сдерживает потребительский спрос.

Эксперты отмечают, что в условиях снижения покупательной способности населения ожидается дальнейшее подорожание товаров с начала следующего года. В результате, рынок электроники и других непродовольственных товаров может продолжить испытывать давление со стороны экономических факторов.