Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Пятница 7 ноября

03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование

Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование
116

В последние годы в России наблюдается заметная тенденция к снижению покупательной способности населения, что влияет на рынок электроники.

Как сообщают "Ведомости", средний чек на покупки электроники в стране за период с января по сентябрь 2025 года составил 55,4 тысячи рублей, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные были получены на основе анализа сервиса CDEK.Shopping, который фиксирует изменения в потребительских предпочтениях.

Согласно информации от крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", медианная цена на рынке электроники и бытовой техники также снизилась — на 8% до 8,34 тысячи рублей. Это говорит о том, что россияне все чаще выбирают более доступные варианты техники, что подтверждается ростом продаж планшетов в ценовом сегменте 10-15 тысяч рублей. Участники рынка отмечают, что это говорит о смещении интересов потребителей в сторону бюджетных решений.

Однако не все категории электроники демонстрируют положительную динамику. Например, согласно данным "Марвел-дистрибуции", рынок ноутбуков сократился на 15% по количеству проданных единиц и на 19% в денежном выражении. Это свидетельствует о том, что россияне предпочитают более дешевые устройства или вовсе отказываются от покупки новых ноутбуков. В то же время на рынке смартфонов наблюдается еще более резкое падение: продажи упали на 43% в штуках и на 41% в денежном выражении, что указывает на отказ потребителей от обновления своих мобильных устройств.

Общая картина показывает, что в 2025 году россияне все чаще откладывают покупки в непродовольственных категориях товаров, включая электронику. Причины этого явления кроются в экономической ситуации в стране. Высокие ключевые ставки способствуют тому, что люди предпочитают инвестировать свои средства в более безопасные финансовые инструменты, вместо того чтобы тратить их на дорогие товары. Это также связано с ростом цен на основные категории товаров, такие как одежда и обувь, что дополнительно сдерживает потребительский спрос.

Эксперты отмечают, что в условиях снижения покупательной способности населения ожидается дальнейшее подорожание товаров с начала следующего года. В результате, рынок электроники и других непродовольственных товаров может продолжить испытывать давление со стороны экономических факторов.

Шоу-бизнес в Telegram

7 ноября 2025, 03:07
Фото: Freepik
Ведомости✓ Надежный источник

По теме

Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило

Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ

Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ
В последнее время вопросы безопасности жилищного фонда в России становятся все более актуальными. Одной из серьезных угроз, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов, является утечка газа.

Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс

Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс
Новое исследование канадских ученых буквально разделило всех на тех, кому можно, и тех, кому категорически нельзя. Исследователи из университетов Торонто и Лаваля решили копнуть глубже и опросили больше тысячи взрослых об их вечерних привычках.

Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам

Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам
Представьте: каждый месяц на карту вашей жены приходит фиксированная сумма не от вас, а по закону. За то, что она ведет хозяйство. Группа общественных деятелей выступила с предложением, которое может навсегда изменить правила игры в российских семьях.

Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое

Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое
Казалось, дни Голливуда для нее остались в прошлом, но герцогиня Сассекская решила иначе. Меган Маркл снова взялась за старое и вернулась на съемочную площадку.

Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов
В эпоху многоступенчатых систем ухода за кожей и бесконечных баночек от мировых брендов, профессиональные визажисты и бьюти-эксперты до сих пор держат в своих чемоданчиках старые, проверенные средства. Эти "копеечные" кремы, созданные еще в советские времена, обладают настолько сильными, а главное, понятными составами, что легко дают фору дорогостоящему люксу.

Выбор читателей

05/11СрдМясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 06/11ЧтвТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 05/11СрдСвадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 05/11СрдКому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 05/11СрдРЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 05/11СрдЕшьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет