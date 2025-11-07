Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Пятница 7 ноября

Пятница 7 ноября

13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3
В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот

В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот
156

Покупательница квартиры известной российской певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, решила обжаловать решение суда, признавшее сделку о купле-продаже недействительной.

Информация о зарегистрированной кассационной жалобе появилась в распоряжении журналистов, что подтверждает дальнейшее развитие судебного разбирательства. Ситуация вокруг квартиры Долиной стала предметом пристального внимания как со стороны СМИ, так и общественности.

В сентябре текущего года Хамовнический суд Москвы вынес решение, согласно которому право собственности на квартиру осталось за артисткой. Суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая пыталась оспорить законность сделки, утверждая, что она была проведена с нарушениями.

Ключевым моментом в этом деле стало то, что ранее был выявлен обналичивший 15 миллионов рублей в рамках аферы с квартирой Долиной дроппер. Это обстоятельство стало важным фактором для суда при принятии решения о признании сделки недействительной. Умерший дроппер был связан с мошенническими схемами, что подорвало доверие к сделке и вызвало сомнения в ее легитимности.

Полина Лурье, покупательница квартиры, настаивает на том, что сделка была проведена в соответствии с законом и все необходимые документы были оформлены должным образом. Однако суд, изучив все материалы дела, пришел к выводу, что имеются достаточные основания для признания сделки недействительной. Это решение стало разочарованием для Лурье, которая надеялась на успешный исход дела.

Теперь, подав кассационную жалобу, Полина Лурье надеется на пересмотр решения суда высшей инстанцией. В юридической практике подобные случаи не редкость, и каждая сторона имеет право отстаивать свои интересы. Тем не менее, исход дела остается неопределенным, и только время покажет, удастся ли Лурье добиться справедливости.

В данной ситуации также стоит отметить важность правовой грамотности и внимательного подхода к сделкам с недвижимостью. Мошенничество в этой сфере — довольно распространенное явление, и покупатели должны быть особенно осторожными при заключении сделок. Сложные схемы могут привести к серьезным последствиям и финансовым потерям.

7 ноября 2025, 13:58
Лариса Долина. Кадр: YouTube
РИА Новости✓ Надежный источник

В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье

В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье
Понимание разницы между ленью и выгоранием – важный шаг к сохранению ментального здоровья. Часто мы сталкиваемся с состоянием, когда нет сил на привычные дела, а отдых не приносит облегчения.

Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы

Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы
Врачи призвали россиян не терпеть боль, подчеркивая, что это может иметь серьезные последствия для здоровья. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-геронтолог Светлана Трофимова и врач-реабилитолог Сергей Агапкин обсудили опасности, связанные с игнорированием болевых сигналов организма.

Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах

Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах
Российская блогерша и путешественница Елена Лисейкина в своем блоге "Путешествия с фотокамерой" поделилась важной информацией о том, какие блюда могут представлять опасность для туристов во время поездок. В своих публикациях она акцентировала внимание на рисках, связанных с уличной едой, и делится личным опытом, чтобы помочь другим избежать неприятностей.

Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России

Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России
С приближением новогодних праздников россияне активно планируют свои поездки, и согласно данным сервиса "Авиасейлс", уже определились с наиболее популярными направлениями как внутри страны, так и за ее пределами. В этом году россияне проявляют интерес к как традиционным, так и экзотическим местам для отдыха. На первом месте среди популярных направлений для новогоднего отдыха в России оказались столица — Москва, культурная столица — Санкт-Петербург и курортный город Сочи.

Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3

Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3
Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать витамин D3? Однако, сталкиваясь с множеством предложений на маркетплейсах, мы часто задаемся вопросом: какой из производителей действительно заслуживает внимания? В условиях современного ритма жизни, особенно в холодное время года, поддержание здоровья становится приоритетом.

