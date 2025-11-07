В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот

Покупательница квартиры известной российской певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, решила обжаловать решение суда, признавшее сделку о купле-продаже недействительной.

Информация о зарегистрированной кассационной жалобе появилась в распоряжении журналистов, что подтверждает дальнейшее развитие судебного разбирательства. Ситуация вокруг квартиры Долиной стала предметом пристального внимания как со стороны СМИ, так и общественности.

В сентябре текущего года Хамовнический суд Москвы вынес решение, согласно которому право собственности на квартиру осталось за артисткой. Суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая пыталась оспорить законность сделки, утверждая, что она была проведена с нарушениями.

Ключевым моментом в этом деле стало то, что ранее был выявлен обналичивший 15 миллионов рублей в рамках аферы с квартирой Долиной дроппер. Это обстоятельство стало важным фактором для суда при принятии решения о признании сделки недействительной. Умерший дроппер был связан с мошенническими схемами, что подорвало доверие к сделке и вызвало сомнения в ее легитимности.

Полина Лурье, покупательница квартиры, настаивает на том, что сделка была проведена в соответствии с законом и все необходимые документы были оформлены должным образом. Однако суд, изучив все материалы дела, пришел к выводу, что имеются достаточные основания для признания сделки недействительной. Это решение стало разочарованием для Лурье, которая надеялась на успешный исход дела.

Теперь, подав кассационную жалобу, Полина Лурье надеется на пересмотр решения суда высшей инстанцией. В юридической практике подобные случаи не редкость, и каждая сторона имеет право отстаивать свои интересы. Тем не менее, исход дела остается неопределенным, и только время покажет, удастся ли Лурье добиться справедливости.

В данной ситуации также стоит отметить важность правовой грамотности и внимательного подхода к сделкам с недвижимостью. Мошенничество в этой сфере — довольно распространенное явление, и покупатели должны быть особенно осторожными при заключении сделок. Сложные схемы могут привести к серьезным последствиям и финансовым потерям.