Пятница 7 ноября

Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах

Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах
91

Российская блогерша и путешественница Елена Лисейкина в своем блоге "Путешествия с фотокамерой" поделилась важной информацией о том, какие блюда могут представлять опасность для туристов во время поездок.

В своих публикациях она акцентировала внимание на рисках, связанных с уличной едой, и делится личным опытом, чтобы помочь другим избежать неприятностей. По мнению Лисейкиной, одним из самых опасных вариантов уличной еды являются жареные в масле пирожки и любые блюда, приготовленные во фритюре.

Она отмечает, что такие продукты часто бывают чрезмерно жирными и могут содержать сомнительные начинки. "Во-первых, это слишком жирно. Во-вторых, непонятно, сколько времени эта еда провела без холодильника", — говорит Елена. Эти факторы могут привести к серьезным расстройствам пищеварения и другим проблемам со здоровьем.

Кроме того, блогерша выделяет ряд других потенциально опасных продуктов. К ним относятся теплый майонез, сырые или готовые морепродукты, особенно если они находятся далеко от моря. Также она предостерегает от покупки молочных изделий на рынках и пирожных, которые выставлены на витринах в жаркую погоду. "Базовые принципы просты: если не знаю, сколько это лежало, из чего сделано и как хранилось, я просто прохожу мимо", — подчеркнула она.

Елена также обратила внимание на опасности, связанные с интернациональными блюдами в небольших кафе азиатских стран. Она предупредила, что сотрудники таких заведений часто используют одни и те же чан для приготовления пасты, пиццы и роллов, где одновременно готовят и местные блюда. Это может привести к перекрестному загрязнению и повышенному риску пищевых отравлений.

Тем не менее, несмотря на все предостережения, Лисейкина уверена, что не вся уличная еда опасна. Она с удовольствием пробует местную кухню, такую как уличная лапша, лепешки, жареный рис и супы на базаре. "Я спокойно ем уличную лапшу, местные лепешки и жареный рис. Чем колоритнее выглядит место, тем лучше", — поделилась она своим опытом. Это говорит о том, что правильный выбор места и блюда может сделать гастрономический опыт во время путешествий не только безопасным, но и незабываемым.

Советы Елены Лисейкиной могут стать полезным ориентиром для туристов, стремящихся избежать неприятностей с пищей во время своих поездок. Следуя ее рекомендациям и проявляя осторожность при выборе блюд, можно наслаждаться новыми вкусами и культурами, не беспокоясь о своем здоровье.

7 ноября 2025, 11:08
Фото: Freepik
Блог "Путешествия с фотокамерой" на "Дзене"✓ Надежный источник

