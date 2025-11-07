Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Пятница 7 ноября

"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля

"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля
110

Легендарный режиссер вынес свой вердикт главному европейскому кинособытию года, и этот вердикт – приговор.

Во время встречи со студентами Эмир Кустурица не стал ходить вокруг да около и сразу высказал все, что думает о триумфаторе Канн — фильме "Анора". Его слова прозвучали как пощечина всему киносообществу.

"Анора" – это ошибка", — прямо заявил режиссер, добавив, что это "первый плохой фильм", который он видел среди победителей фестиваля.

Кустурица безжалостно втоптал в грязь нашумевшую картину, объяснив, почему считает ее пустой: "Кто есть в этом фильме? Игры богатых, мальчик и проститутка, их любовь, которой на самом деле не было. На этом все. Больше там ничего не происходит. Нет проблемы".

Но самое интересное началось потом. Несмотря на разгромную критику фильма, Кустурица неожиданно рассыпался в комплиментах его главному актеру, сообщает Клео.ру. Он заявил, что хочет снять Юру Борисова в своем новом проекте, назвав его "редким типом актера, которому достаточно просто появиться в кадре, чтобы завладеть зрителем". Более того, он сравнил его с легендой кино: "Он как Брандо и великие актеры".

Так что же это было? Просто критика или хитрый ход, чтобы переманить к себе лучшего актера? Зная Кустурицу, можно предположить, что он просто действует по наитию. Он рассказал, как однажды пригласил Монику Беллуччи в свой фильм после двухминутной поездки в лифте: "Как бог мог создать такую фотогеничность?".

В мире большого кино свои правила. И Эмир Кустурица, очевидно, пишет их сам.

7 ноября 2025, 18:23
Эмир Кустурица. Фото: Youtube / @svetavokrugsveta
5 книг о закулисье шоу-бизнеса, которые не отпускают до самого конца

