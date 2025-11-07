8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки

Мы так привыкли к идее, что нужно спать восемь часов подряд, что любое пробуждение кажется проблемой.



Оказывается, с вами все в полном порядке. Более того, именно такой прерывистый сон и является для человека самым естественным. А вот привычка спать всю ночь без перерыва — это относительно недавнее изобретение.

Откуда взялось правило восьми часов?

Все началось пару веков назад, во времена Промышленной революции. Появились фабрики, заводы, строгий рабочий график. Людям нужно было отработать смену, и для этого весь отдых приходилось умещать в один ночной отрезок. Спать восемь часов подряд стало просто удобно для работы. Но это не имело ничего общего с тем, как люди жили тысячи лет до этого.

Как спали наши предки на самом деле

Историки, изучая старые дневники и письма, выяснили удивительную вещь. На протяжении веков люди спали в два захода. Их ночь делилась на две части:

Сначала они спали 3-4 часа после заката. Это был "первый сон".

Потом они просыпались, бодрствовали час-другой, а затем снова ложились спать уже до утра. Это был "второй сон".

И никто не считал это бессонницей. Наоборот, эта ночная пауза была важной частью жизни.

Что было между двумя снами?

Этот час или два бодрствования посреди ночи были самым спокойным временем суток. Люди использовали его, чтобы побыть в тишине. Они могли просто сидеть и размышлять, читать при свече, молиться или тихо общаться с семьей. Некоторые даже ходили в гости к соседям, которые тоже проснулись. Это было совершенно нормальным.

Почему мы перестали так спать?

Все изменило появление искусственного света. Сначала газовые фонари, а потом и электричество сделали наши вечера светлыми. Люди стали ложиться спать гораздо позже.

Из-за этого ночной отдых стал короче, и две фазы сна слились в одну. А естественное пробуждение посреди ночи начало восприниматься как проблема. Врачи стали называть это расстройством сна. Так наш природный ритм превратился в "болезнь".

Что делать, если вы проснулись среди ночи?

Если вы часто просыпаетесь в 2-3 часа ночи, главное — не переживать. Ваш организм не сломался, он просто следует своей древней, естественной программе.

Вместо того чтобы нервно ворочаться, попробуйте следующее:

Не смотрите на часы, это только добавит стресса.

И точно не берите в руки телефон. Яркий экран окончательно вас разбудит.

Лучше встаньте, посидите в кресле, посмотрите в окно.

Можно почитать бумажную книгу при слабом свете или послушать спокойную музыку.

Возвращайтесь в постель, когда снова захочется спать.

Так что в следующий раз, когда окажетесь в такой ситуации, просто знайте: с вами все в порядке. Это не бессонница. Это просто ваш организм следует своему естественному, природному ритму.